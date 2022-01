Grande novita'

A realizzarlo in via Marconi, al posto della ex azienda "Texnova", sarà il marchio valtellinese "Iperal"

Lesmo: sulle ceneri dell'ex azienda tessile sorgerà un nuovissimo supermercato. Il punto vendita della catena "Iperal" verrà realizzato in via Marconi, proprio di fronte all'ingresso del Centro sportivo.

La notizia era nell'aria da ormai diverso tempo, ma ora c'è la conferma: a Lesmo arriverà molto presto un nuovissimo supermercato. A realizzarlo sarà "Iperal", marchio originario della Valtellina e molto diffuso anche in Brianza, che porterà a compimento l'intervento nell'area di via Marconi (angolo via delle Officine) occupata dall'azienda "Texnova", i cui capannoni sono dismessi ormai da diversi anni. Un'eccezionale novità per il paese, che per la prima volta nella propria storia avrà dunque a disposizione un supermercato vero e proprio.

I passaggi burocratici

La conferma della notizia è arrivata dalle carte bollate. Il prossimo martedì 25 gennaio 2022, infatti, la Commissione Urbanistica del Comune si riunirà per discutere la modifica al Pgt che consentirà la variazione d'uso dell'area da industriale a terziaria e commerciale. Un passaggio obbligato che precederà di qualche giorno l'approvazione del piano in Consiglio comunale, la cui seduta è prevista per lunedì 31 gennaio 2022. Oltre all'attività in sé e a maggiori posti di lavoro, il progetto porterà un'altra serie di novità a livello urbanistico, come una rotatoria che faciliterà l'ingresso non solo al supermercato, ma anche al Centro sportivo di via Petrarca.