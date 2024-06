L'ex parroco don Stanislao festeggia 90 anni

Grande festa a Triuggio per il 90esimo compleanno dell'ex parroco, don Stanislao Brivio, che ha ricordato anche il 65esimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

Accolto don Stanislao

E’ stato bello e intenso per la Comunità Pastorale Sacro Cuore vivere insieme, domenica 9 giugno, la festa per i 90 anni e per il 65esimo di sacerdozio di don Stanislao Brivio, che ha celebrato la Messa delle 11 nella chiesa parrocchiale di Triuggio, accanto al parroco, don Damiano Selle, e ai sacerdoti don Eugenio Perego, don Vittorio Comi, padre Aurelio Riva e il diacono Domenico Brambilla. Presenti anche la sorella di don Stanislao, Francesca, e il fratello Pier Giulio. Don Damiano ha espresso gioia e ringraziamento al Signore per un compleanno e, in particolare, per un anniversario che rappresenta un dono e un traguardo importante, in un cammino illuminato dalla grazia di Dio e da una dedizione generosa e costante.

Messa e pranzo insieme all'ex parroco

Don Stanislao ha manifestato nella sua omelia e nei vari interventi il suo legame con la parrocchia di Triuggio dove è stato parroco per 24 anni, e con le parrocchie di Canonica, Rancate, Tregasio. Come parroco ha preparato il percorso verso la Comunità Pastorale. "Nelle sue parole profonde e pronunciate con il cuore, si è colto quello che è stato sempre peculiare in lui: la vicinanza, la sensibilità verso tutti e ciascuno, bambini, giovani, adulti, la generosità, la capacità di ascolto, di cogliere il bene in ogni persona, di anticipare i tempi con iniziative di accoglienza e solidarietà, di promuovere la fraternità e la comunione, di indirizzare costantemente verso la bellezza della fede e dell’amore di Dio" ha sottolineato Rosanna Zolesi, ex sindaco e presidente della Pro Loco.

Gratitudine e affetto

Il coro Sant'Ambrogio, diretto dal maestro Alessandra Villa, ha accompagnato con grande bravura i vari momenti della celebrazione durante la quale è stato consegnato, da parte di Lorella e Rosanna, l’omaggio della Comunità Pastorale. Al termine della Messa tante persone hanno salutato don Stanislao, quindi, le foto insieme e pranzo in oratorio con la lettura, da parte del parroco, della dedica della Comunità Pastorale, da parte di Alessandro Villa della poesia da lui scritta, oltre agli interventi delle persone e, in particolare, i canti insieme e l’esecuzione di brani con l’armonica da parte di don Stanislao.

"E’ stato, per tutti, commovente, tributare a don Stanislao gratitudine, affetto e l’augurio di continuare il suo ministero sacerdotale con serenità e forza, ed essere, sempre, esempio di servizio e fedeltà, padre spirituale, capace di infondere speranza e gioia. Davvero un momento molto sentito e partecipato" ha sottolineato Rosanna Zolesi.