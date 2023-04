Licenziato senza giusta causa: da oltre un anno attende di poter rimettere piede in azienda

Continua la battaglia legale tra Ignazio Ficara e la "Star". Licenziato senza giusta causa (per essersi abbassato la mascherina nel 2021), l'operaio di Concorezzo da oltre un anno attende di poter rimettere piede in azienda.

Una vicenda che si protrae da mesi ormai

Da oltre un anno attende di poter rimettere piede in azienda, nonostante il giudice del lavoro ne abbia predisposto il re-integro dopo il licenziamento.

Continua la querelle che vede protagonisti il concorezzese Ignazio Ficara e la "Star" di Agrate: una vicenda iniziata nel maggio del 2021, quando il concorezzese era stato licenziato per essersi abbassato la mascherina sul luogo di lavoro. Licenziamento che aveva fatto seguito a quello di Fabrizio Ferrari, altro dipendente licenziato dalla multinazionale di Agrate nel mese di febbraio sempre per la mascherina abbassata. In tanti si erano mobilitati per restituire il posto di lavoro al 51enne di Concorezzo, assunto nello stabilimento agratese da oltre trent'anni. In prima fila i sindacati, scesi in piazza per protestare contro i due licenziamenti, ritenuti "pretestuosi".

Nel febbraio del 2022 la prima vittoria legale

Nel febbraio del 2022 era arrivata la prima vittoria legale per Ficara, con il giudice de lavoro che aveva imposto alla "Star" il re-integro del dipendente. Re-integro mai effettivamente avvenuto, nonostante le tappe successive della battaglia legale abbiano sorriso sempre al 51enne concorezzese.

"La Star ha fatto ricorso in primo grado, ma il 16 marzo 2023 l’azienda ha perso ed è stata “condannata” a re-integrami - spiega Ficara - Da allora tuttavia le cose non sono cambiate, io continuo a rimanere escluso dalle mie mansioni e impossibilitato a recarmi sul posto di lavoro. In sostanza non posso più mettere piede in azienda due anni".

