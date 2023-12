Lo splendido presepe in chiesa a Varedo, rinnovata la tradizione. Anche quest'anno gli abilissimi volontari hanno creato l'atmosfera natalizia con una rappresentazione ricca di dettagli realistici

Un presepe ricco di dettagli

Un presepe splendido ed emozionante quello realizzato anche quest’anno nella chiesa Santi Pietro e Paolo a Varedo. Un gruppo di pensionati, abilissimi artigiani, ha portato a termine con pazienza e maestria la rappresentazione di grandi dimensioni e ricca di dettagli. L'anno scorso in cima alla scena sacra c'era la balconata di una casa di corte, quest'anno si è preferito un balconcino sotto al tetto spiovente, come se qualcuno si dovesse affacciare da un momento all'altro per assistere al presepe sotto e che si estende per almeno cinque metri. Di sfondo le montagne, i fiumi con l’acqua che scorre e varie casette.

Una tradizione molto amata

Il paesaggio è rigoglioso, anch'esso pieno di dettagli, con figure e oggetti che si muovono, le luci che cambiano colore. Si rinnova così un’amata tradizione dove ogni varedese all’opera si è dato da fare per mesi mettendo a disposizione le sue abilità manuali e la sua fantasia, per regalare alla città una rappresentazione che rievoca l'autentico spirito del Natale.