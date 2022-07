Mai più auto nel piazzale delle scuole

Stop alle auto nella piazza delle scuole. Entrerà in vigore dopodomani, lunedì 18 luglio, il provvedimento che vieta l’accesso dei veicoli a motore all’interno dell’area di piazzale Martiri Vimercatesi, a Vimercate, davanti alle scuole Filiberto e Manzoni.

Un anno di sperimentazione

Una decisione drastica assunta dall’Amministrazione comunale di Vimercate che resterà in vigore fino alla fine del prossimo anno scolastico, quindi giugno 2023. Undici mesi di sperimentazione per poi decidere se confermare la chiusura o se apportare alcune modifiche. Anche se ormai la strada sembra segnata perché l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cereda sembra già avere le idee chiare sul futuro di quell’area che, salvo sorprese, non tornerà più ad essere un parcheggio.

Troppi pericoli per gli studenti

Durante l’anno scolastico infatti, come noto, l’area antistante ai due istituti scolastici è presa d’assalto, all’ingresso e all’uscita, dalle auto dei genitori, mamme e nonni, soprattutto. I veicoli vengono in gran parte lasciati fuori dai 16 stalli autorizzati. Ciò genera una situazione di pericolo soprattutto per i bambini e i ragazzi che frequentano le due scuole.

La nuova dotazione di parcheggi nelle aree adiacenti alle due scuole

Da ciò la drastica decisione dell’Amministrazione comunale che nel frattempo ha definito un piano che, pur togliendo gli stalli di sosta all’interno del piazzale, incrementa quelli complessivi attorno all’area e in particolare sul fronte di via Manzoni. Lungo la via verranno a breve ricavati nuovi parcheggi a lisca di pesce (circa una decina) grazie allo spostamento della fermata del bus sul fronte di via Ronchi.

A breve sarà accessibile anche una nuova area di sosta che si affaccia sempre su via Manzoni, realizzata dal privato che ha completato un insediamento residenziale, per ulteriori 35 posteggi circa. Con un saldo positivo quindi tra posti auto eliminati e posti auto creati di circa 30 unità. Senza dimenticare che attraverso la nuova area di sosta di via Manzoni in pochissimo tempo si raggiunge anche il parcheggio a ridosso del parco Cardinal Martini di via Cremagnani (ulteriori 100 posti). Inoltre i parcheggi di via Manzoni saranno collegati a piazzale Martiri con un attraversamento pedonale rialzato.

Lo spazio sarà riprogettato insieme alle scuole

Nel frattempo l'Amministrazione comunale ha avviato un lavoro con le due scuole che si affacciano sul piazzale, che entrerà nel vivo con il prossimo anno scolastico, per la riprogettazione degli spazi. L’intento è quello di trasformare il piazzale in una sorta di parco che unisca le due scuole, ora separate dalle auto. Valorizzando anche il monumento ai Martiri Vimercatesi sino ad oggi spesso letteralmente circondato dai veicoli parcheggiati in divieto.

Lettere a tutte le famiglie degli studenti

Nelle prossime settimane dal Comune partiranno centinaia di lettere indirizzate a tutte le famiglie degli alunni di "Manzoni" e "Filiberto" per informarle delle novità viabilistiche.