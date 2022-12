Manager sovicese campione del mondo di Formula 2

Il suo team ha conquistato il titolo di campione del mondo in Formula 2. Protagonista Alessandro Canzi, classe 1973, sovicese doc e imprenditore di successo nel settore della progettazione, manutenzione e realizzazione di giardini.

Campione del mondo in Formula 2

"All’inizio di quest’anno – racconta Alessandro Canzi – raduno un gruppo di lavoro composto da persone delle quali mi fido ciecamente: Baiba Veisa, Stefano Luini, Angelo Cobianchi. Insieme decidiamo di far nascere il Team RPM e di partecipare al Campionato Mondiale di Formula 2 di motonautica. Una categoria che per tutti noi provenienti dalla F1 è sconosciuta e intrigante: cambiano regolamenti, potenze, prestazioni. Ma, in primis, ci mettiamo tutti alla prova perché in F2 la preparazione del mezzo e la messa a punto fanno la differenza. L’obiettivo è quello di ottenere il miglior risultato possibile anche nello sviluppo del progetto, perché così ci accordiamo con uno dei nostri investitori arabo".

Una vittoria sofferta

"Una vittoria importante, sofferta fino alla fine. Quando realizzi che sei nuovamente sul tetto del mondo, molte sono le persone che vorresti ringraziare: il mio pilota Stefan Hagin il mio fantastico team Baiba, Steban, Angelo, Tom, Micky, Ieva. Ma anche tutte le aziende che hanno supportato il progetto a cominciare dal nostro primi tifoso Side Illuminazione di Lissone con cui stiamo portando avanti grandi cose. Questo mio mondiale però – conclude Alessandro Canzi, che non è solo il manager del Team ma svolge anche il ruolo più delicato e strategico del radio man - è dedicato a mia mamma che dal cielo sicuramente mi ha aiutato, come faceva quando era in terra, affinché i miei sforzi diventassero successo e i miei sogni realtà".

