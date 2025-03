Tra momenti amarcord, un minuto di silenzio per ricordare l’ex sindaco Silverio Clerici, progetti, slanci e nuovi propositi per il futuro, è stato molto partecipato, questa mattina, sabato 22 marzo 2025 al Caminetto di Lentate sul Seveso, il congresso comunale di Forza Italia, presieduto dal vicesindaco di Sovico, Marco Ciceri, che ha visto l’elezione per acclamazione di Maria Antonia Mazzola come segretaria cittadina.

Maria Antonia Mazzola eletta segretaria cittadina di Forza Italia

«Oggi è più “azzurra” che mai», ha esordito Luca Veggian, segretario provinciale del partito nonché sindaco di Carate Brianza, riferendosi al colore dell’abito scelto per l’occasione dalla storica commissaria, «una donna che ha sempre messo a disposizione le proprie conoscenze al servizio di altre figure, andando oltre i personalismi». Si è quindi complimentato con il sindaco (anche lei di Forza Italia) Laura Ferrari, al secondo mandato, «che ha saputo guidare una compagine unita di Centrodestra, portando a compimento tanti progetti».

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Gli interventi dei rappresentanti di Lega e Fratelli d'Italia

Una coalizione formata anche da Lega e Fratelli d’Italia, in rappresentanza dei quali sono intervenuti i rispettivi capigruppo, Alessandro Rossini e Simone Grassi. Il primo ha ricordato che «in politica bisogna fare squadra» e che a Lentate, «anche grazie a Laura, il Centrodestra è coeso». Il secondo ha spiegato di essere entrato nel gruppo alle elezioni del 2022, riuscendo a portare per la prima volta il partito in Consiglio comunale, per poi affermare di «essere orgoglioso di far parte della maggioranza», evidentemente gettando alle spalle le tensioni degli anni scorsi.

Il commento del sindaco Laura Ferrari

Incomprensioni a cui ha fatto riferimento il sindaco, ammettendo che «ci sono stati momenti in cui non siamo andati d’accordo, ma abbiamo cercato di superare i problemi e ora abbiamo creato un gruppo ancora più forte, che deve rimanere tale indipendentemente da chi lo guida». Si è quindi complimentata con Mazzola, «che farà da coach alle nuove generazioni», consigliandole con un sorriso «di essere un po’ meno pesante. Adesso che ho da poco compiuto 50 anni ho capito che la vita va presa con la giusta dose di leggerezza».

Mariani: "Bisogna aumentare il consenso"

La parola è quindi passata a Tiziano Mariani, vicesegretario regionale di Forza Italia, che ha invitato a darsi da fare per aumentare il consenso e i voti, «perché Forza Italia merita di essere più forte in Brianza, facendosi portavoce dei principi del lavoro, della democrazia e dell’amicizia. Vedo qui tanti giovani, il futuro è nelle loro mani».

L'amarcord di Ricchi e il minuto di silenzio per Clerici

«Tiziano ha parlato di futuro, io voglio parlare di passato - l’intervento di William Ricchi, capogruppo a Barlassina - Lentate è un Comune importante per il partito, i primi tavoli politici li ho fatti qui insieme a Maria Antonia e a Silverio Clerici, il primo sindaco a essere eletto nel 1994, l’anno in cui Silvio Berlusconi fondò il partito». Ha quindi proposto un minuto di silenzio per ricordarlo, a cui è seguito un applauso.

Corigliano: "Laura è un trait d'union nelle forze del Centrodestra"

«Clerici era un uomo del fare, si è sempre messo a disposizione degli amici gratuitamente, come ha fatto con me negli ultimi anni, sapeva fare squadra - lo ha ricordato Adriano Corigliano, vicesindaco di Giussano - Così come sa fare Laura, un trait d’union tra le forze del Centrodestra, che riesce a mitigare le varie posizioni».

Pansera: "Grazie a Maria Antonia, che mi ha guidato in questo percorso in Forza Italia"

E’ stata quindi la volta dell’assessore all’Istruzione Domenico Pansera, che ha ringraziato iscritti e sostenitori per la numerosa partecipazione e Maria Antonia «per avermi istruito e guidato trasmettendomi i valori liberali che ci rappresentano anche nel modo di fare politica, intesa come mettersi al servizio del bene comune».

Ringraziamenti che Mazzola ha ricambiato:

"Devo fare un doveroso ringraziamento e un plauso al mio assessore della Pubblica Istruzione che si è prodigato con elogio nei miei confronti per averlo istruito e guidato in questo percorso. Il plauso nei suoi confronti è per il costante impegno profuso nella scuola, atto a risolvere situazioni delicate di famigliari con figli fragili e bisognosi di sostegno da parte dell'Amministrazione".

La neo-segretaria di Forza Italia: "Emozionata come 31 anni fa"

«Oggi sono emozionata come 31 anni fa, quando sono scesa in campo per la prima volta - ha dichiarato la neo eletta segretaria cittadina - Ancora mi accompagnano i valori contenuti nella Carta che ci ha consegnato Berlusconi: libertà, moderazione, lealtà, coerenza e fiducia». Non ha nascosto che «quando mi è stato proposto di diventare segretaria ho pensato di lasciare il posto alle nuove generazioni, ma evidentemente il mio percorso non è ancora concluso. Invito le due giovani consigliere comunali Carlotta Galimberti e Laura Anghelone a portare avanti con me questo progetto, perché poi lascerò a voi la mia eredità».

"Mi piacerebbe che ci fosse il terzo mandato per il sindaco Ferrari"

Rivolgendosi a Ferrari ha quindi ricordato degli aneddoti di un loro incontro di tanti anni prima con Berlusconi, apprezzando lo stile del sindaco, «un po’ naif, molto spontaneo. Grazie alla sua moderazione e al dialogo è riuscita a ottenere importanti risultati. Mi piacerebbe ci fosse per lei la possibilità di un terzo mandato». Un’eventualità, quella di permettere la terza candidatura di fila anche ai sindaci dei Comuni con più di 15mila abitanti, come Lentante, che al momento è in fase di discussione a livello nazionale, come ha sottolineato l’onorevole Fabrizio Sala, in collegamento telefonico: «Io sono favorevole», ha dichiarato, per poi concludere: «Lentate è un bel Comune, sapete fare coalizione e unità. Avanti così».

I membri del direttivo

Prima di chiudere il congresso sono stati indicati i componenti del direttivo che affiancheranno Mazzola: oltre a Domenico Pansera, Laura Anghelone e Carlotta Galimberti, ci saranno Davide Consonni, Valeria D’Anneo e Marco Gelmi.