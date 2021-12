Mattinata di festa per la Protezione civile di Seregno

Importante traguardo

Quest'oggi sono andate in scena le celebrazioni per i 15 anni di attività del gruppo.

Mattinata di grande festa per la Protezione civile di Seregno. Quest'oggi, domenica 19 dicembre 2021, si sono tenute le celebrazioni per i 15 anni di attività del gruppo, vero e proprio fiore all'occhiello della comunità.

La benedizione del nuovo furgone

La mattinata è iniziata intorno alle ore 9.30, quando i partecipanti si sono radunati in piazza Libertà, di fronte a Palazzo Landriani. Alle 10 nella Basilica di San Giuseppe è stata celebrata la Messa. La funzione ha fatto da preludio al momento clou della mattinata, ossia la benedizione del nuovo furgone acquistato dall'Amministrazione comunale di Seregno e donato alla Protezione civile. A effettuare la benedizione è stato Monsignor Angelo Frigerio. Una volta benedetto il nuovo mezzo di trasporto, il sindaco Alberto Rossi ha consegnato simbolicamente le chiavi del furgone al coordinatore del gruppo della Protezione civile di Seregno, il Cavalier Vincenzo Marinucci.

Il ringraziamento dell'Amministrazione comunale

Terminata la benedizione, le celebrazioni si sono spostate all'interno della Sala civica Monsignor Gandini. Qui il sindaco Alberto Rossi, coadiuvato dall'assessore con delega alla Protezionel civile William Viganò, hanno consegnato gli attestati di ringraziamento a tutti i volontari della Protezione civile seregnese. Un gesto, quello dell'Amministrazione comunale, pensato per dire "grazie" ai volontari per quanto fatto nel corso di questi 15 anni di attività: in particolar modo negli ultimi due, quando la Protezione civile si è trovata ad affrontare in prima linea le difficoltà legate alla pandemia.