Mattinata "ecologica" per gli studenti di Concorezzo. Oggi, venerdì 22 aprile 2022, gli alunni della 1B della secondaria si sono dati al plogging in compagnia dell'assessore all'Ambiente Silvia Pilati.

Una mattinata all'insegna del plogging, pratica sempre più diffusa e apprezzata a Concorezzo (ma non solo). E' quella trascorsa dagli alunni della 1B della scuola secondaria, che hanno pulito alcune vie del paese in compagnia dell'assessore all'Ambiente del Comune Silvia Pilati.

L'Amministrazione comunale ha voluto incontrare i ragazzi con l'assessore Silvia Pilati, da sempre molto attiva sul tema dell'abbandono dei rifiuti.

"Grazie ai ragazzi e alle ragazze della 1^B e grazie ai loro insegnanti per aver concretizzato in modo così positivo e attivo il momento di educazione civica a scuola e per aver dato un aiuto reale all’ambiente e un esempio per tutta la cittadinanza", ha ringraziato l'assessore.