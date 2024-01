Meda dice addio al suo "nonno youtuber"

Con la sua inseparabile telecamera ha immortalato centinaia di eventi culturali e religiosi, convegni e sedute di Consiglio comunale di Meda, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini la vasta gamma di riprese. Si è spento a 91 anni (ne avrebbe compiuti 92 l’11 febbraio) Gaudenzio Castelli, soprannominato «nonno youtuber» perché a dispetto dell’età non smetteva mai di caricare sul suo canale i video che realizzava ed era fierissimo delle migliaia di visualizzazioni che ottenevano.

Addio a nonno youtuber

Sapeva anche utilizzare i social (su Facebook aveva diversi profili), attraverso i quali informava i suoi amici o «followers» sulle riprese che aveva caricato, con pazienza e tanta passione. Fino a quando ha potuto l’arzillo pensionato, giovane dentro, era sempre in prima fila in sala consiliare a riprendere le sedute del Parlamentino locale (e non ha smesso nemmeno quando il Comune ha iniziato a trasmettere la diretta in streaming). Ore e ore di discussione, ma Castelli (che con previdenza portava sempre le pile di ricambio per evitare di perdere qualche passaggio e una seconda videocamera nel caso in cui la prima si rompesse), rimaneva fino all’ultimo, inquadrando di volta in volta gli amministratori che intervenivano e assicurandosi che la registrazione fosse ottimale. E guai se tra il pubblico c’era chi alzava troppo la voce, disturbando l’audio, o se qualcuno passava davanti alla videocamera...

Ha raccontato Meda coi suoi filmati

Non solo Consigli, però. «Nonno youtuber» immortalava ogni evento della città, dalle cerimonie in piazza Vittorio Veneto alle iniziative culturali e, da fervido credente, religiose. Una passione che aveva iniziato a coltivare da qualche anno a questa parte, come ci aveva confidato in una recente intervista. Dopo aver smesso di lavorare nella sua impresa specializzata in impianti elettrici civili e industriali, ora gestita dal figlio, si era dedicato alle riprese «per offrire un servizio alla comunità», aveva precisato.

I funerali lunedì in Santa Maria Nascente

I funerali saranno celebrati lunedì 22 gennaio alle 15.30 in chiesa Santa Maria Nascente.