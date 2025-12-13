Medaglia d’argento agli operatori di Polizia Locale

Medaglia d’argento agli operatori del comando di Meda, durante il 29esimo convegno nazionale della Polizia Locale ospitato a Riccione dal 4 al 6 dicembre.

Premiati gli agenti di Polizia Locale

A ricevere il prestigioso riconoscimento il commissario capo Claudio Delpero, il vice commissario Celestino Auteri, il sovrintendente scelto Oreste Morano, il sovrintendente scelto Marco Malvisini, il sovrintendente Angelo Buono, il sovrintendente Cinzia Franzo, il sovrintendente Dante Schinetti, l’assistente esperto Giancarlo Silvagni, l’agente Riccardo Muleta e l’agente Daniele Gazzetta.

Medaglia d’argento per la professionalità dimostrata nel duplice intervento di ottobre

Gli uomini ai comandi di Delpero sono stati premiati, si legge nella motivazione, «per l’elevata professionalità e il coraggio dimostrati durante un intervento avvenuto il 16 ottobre 2025, che ha portato all’arresto di un uomo violento introdottosi in un’abitazione e, successivamente, grazie a un’articolata attività investigativa congiunta con la Polizia Locale di Bovisio Masciago, al sequestro di un rilevante quantitativo di stupefacenti e all’arresto di due soggetti. Un’operazione complessa condotta con efficacia, spirito di squadra e dedizione al servizio della collettività».