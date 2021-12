Mercatini di Natale annullati, il Comune: "Problemi degli organizzatori"

Cesano Maderno

L'associazione che aveva preso impegni con il Comune ieri ha comunicato di poter garantire solo la data del 19 dicembre.

A Cesano Maderno annullati i Mercatini di Natale e il Comune spiega: "Problemi logistici degli organizzatori. Ci scusiamo con i cittadini". Confermato solo l'ultimo appuntamento.

Mercatini di Natale annullati: "Problemi degli organizzatori"

Nel fitto calendario di iniziative promosse dal Comune per il periodo natalizio c'è il Mercatino in piazza Esedra, curato da Rossograbau. L’appuntamento, dal titolo “Tutto il bello del Natale - I colori delle feste”, si sarebbe dovuto tenere, oltre che nell’ultimo fine settimana di novembre e nel primo di dicembre, anche nei giorni 11 e 12 dicembre scorsi ed era in programma anche per sabato e domenica prossimi. "Purtroppo, per motivi che non dipendono dall’Amministrazione Comunale, l’evento è parzialmente saltato - spiegano in una nota ufficiale diramata poco fa dal Comune - Ne siamo rammaricati e ci scusiamo con i cittadini. Il mercatino, come da comunicazione degli organizzatori, si terrà domenica 19 dicembre, unica data che Rossograbau è in grado di garantire".

Le scuse degli organizzatori all'Amministrazione comunale

Il Comune, che non aveva ricevuto alcun preavviso, si è attivato per avere risposte. Le risposte, richieste da subito e a più riprese dagli Uffici e dall’assessora al Commercio Marianna Ballerini, sono state "vaghe, non esaurienti, soprattutto non ufficiali" spiegano dal Comune, dove chiariscono: "Solo nella giornata di ieri, 14 dicembre, il presidente dell'associazione, Michele Andreuccetti, ha scritto una mail comunicando che per una serie di problemi logistici e personali, anche di salute, degli incaricati della gestione, la società non è riuscita a far svolgere le edizioni previste fino ad oggi". Nella stessa mail viene confermata l’edizione della manifestazione per domenica 19 dicembre. Seguono le scuse formali al Comune, che aveva inserito l’evento nel cartellone del Natale cesanese e si è trovato come detto, di fronte alla recessione dagli impegni assunti dagli organizzatori. Spiega l’assessora Ballerini:

“Le scuse della società organizzatrice, l’Amministrazione comunale le rivolge alle famiglie e a tutte le persone che attendevano il mercatino per lo shopping natalizio. Siamo dispiaciuti, anche perché il programma di iniziative per Natale è davvero ricco ed ha visto l’impegno corale del Comune e di tante associazioni del territorio per ripartire dopo le restrizioni della pandemia. Non è giusto che questo impegno sia vanificato e che l’aspettativa dei cittadini sia delusa a causa di una defezione di cui non siamo responsabili, ma le cui conseguenze ricadono anche su di noi. Le altre numerose iniziative proseguono come da programma. Auspichiamo che siano gradite alla città e possano allietare grandi e piccini per tutto il periodo delle feste”.

Caso analogo a Lissone

Nei giorni scorsi un caso analogo a Lissone. Le associazioni promotrici dell’iniziativa "Tutto il bello di Natale" prevista in via Garibaldi nei weekend dell’11, 12 e 18, 19 dicembre, nei giorni scorsi hanno comunicato all’Amministrazione la volontà di recedere dall’organizzazione della manifestazione inserita nel programma del "Natale lissonese 2021". Una delle associazioni è la stessa con cui aveva preso accordi il Comune di Cesano Maderno.