Metrotranvia fino a Vimercate "sparita": la rabbia dei sindaci

Hanno sfogato la loro rabbia in una lettera indirizzata ai media

Il progetto per il collegamento da Cologno Nord a Vimercate attraverso una metrotranvia leggera non rientra nell'elenco di quelle finanziate dalle Stato. E così oggi, giovedì 28 aprile, dopo aver atteso invano chiarimenti e risposte, i sindaci dei 5 Comuni interessati al prolungamento (Vimercate, Concorezzo, Agrate, Brugherio e Carugate) hanno scritto una lettera-appello ai media per chiedere che quei soldi si trovino, subito. Anche perché la progettazione della tratta, in capo a Metropolitane milanesi, sta proseguendo.

Ecco il testo della lettera sottoscritta da Francesco Cereda (Vimercate), Mauro Capitanio (Concorezzo), Simone Sironi (Agrate), Marco Troiano (Brugherio) e Luca Maggioni (Carugate).

"Siamo rimasti molto colpiti dalle notizie divulgate dalla stampa nei giorni scorsi, che annunciavano investimenti per migliorare e implementare il sistema di trasporto pubblico milanese - si legge nella lettera inviata ai media - Con grande stupore, abbiamo infatti appreso che nell’elenco delle opere che dovrebbero essere finanziate con fondi dello Stato non è citata la tratta Cologno Monzese – Vimercate, alla quale, ormai da sei anni, stiamo lavorando ininterrottamente. Proprio in queste settimane, infatti, con i tecnici MM stiamo completando le valutazioni aggiuntive sui tracciati che abbiamo richiesto come Sindaci, per completare il progetto per l’implementazione di un collegamento LRT tra Cologno Monzese e Vimercate, passando per i Comuni di Brugherio, Carugate, Agrate e Concorezzo. Pertanto, siamo a chiedere che le risorse che, secondo quanto emerso dagli organi di stampa, sarebbero destinate all’ampliamento di collegamenti metropolitani del capoluogo lombardo, vengano

rivolte anche alla realizzazione del progetto esecutivo per poter finalmente realizzare la tratta che coinvolge i nostri Comuni e di cui si parla da anni: non abbiamo dubbi, infatti, che si tratti di un’infrastruttura strategica, per implementare nei fatti e non solo a parole il ricorso alla mobilità sostenibile anche nell’area dell’hinterland Milanese e nel Vimercatese. Confermiamo inoltre la nostra disponibilità a proseguire il dialogo con i responsabili dello sviluppo dei progetti della MM, per chiarire le intenzioni e pianificare le prossime azioni".