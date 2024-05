Addio a Mimì Gallo, volle il gemellaggio fra Seregno e Sant'Agata d'Esaro

Lutto a Seregno per la scomparsa di Mimì Gallo, promotore del Comitato per il gemellaggio Seregno Sant'Agata d'Esaro, di cui era stato a lungo presidente. Dal 2009 era cittadino onorario di Seregno.

Mimì Gallo aveva 91 anni

Il professore Mimì Gallo, fra i promotori e presidente per molti anni (fino al 2013) del Comitato per il gemellaggio Seregno Sant’Agata d’Esaro, è deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 13 maggio, nel paese calabrese di Sant'Agata d'Esaro, dove viveva. Aveva 91 anni. Proprio per il suo grande impegno nella promozione del Comitato per il gemellaggio, nel 2009 gli era stata assegnata la cittadinanza onoraria in Consiglio comunale all'epoca del sindaco Giacinto Mariani.

Uomo di grande cultura

Uomo di grande cultura, era stato l'anima del gemellaggio fra Seregno e il piccolo paese in provincia di Cosenza che, nel 2021, ha festeggiato il trentesimo anniversario. L'approvazione in Consiglio comunale risale alla fine del 1991, all'epoca della Giunta del sindaco Luigi Pinotti. Unanime l'apprezzamento e la gratitudine per Mimì Gallo. A Seregno è molto numerosa la comunità santagatese.

"Appassionato della propria terra"

"Ne conserverò il ricordo di una persona appassionata della propria terra, ma soprattutto vicina alla storia quotidiana della gente - il ricordo del sindaco, Alberto Rossi, sui canali social - E Mimì rappresentava un vero e proprio pezzo di storia della sua comunità", al quale "era impossibile non affezionarsi e non voler bene". Un uomo capace di "costruire ponti e legami, oltre le distanze e oltre le differenze".