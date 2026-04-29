Nasce Progetto Civico per Meda

Dopo aver comunicato di lasciare la lista civica Santambrogio sindaco e di aderire al Gruppo misto, la consigliera comunale Emanuela Colombo ha annunciato la creazione di una nuova realtà.

Dopo aver comunicato di lasciare la lista civica Santambrogio sindaco e di aderire al Gruppo misto, la consigliera di maggioranza nonché vicepresidente del Consiglio comunale Emanuela Colombo annuncia la nascita di una nuova realtà politica: Progetto civico per Meda.

Emanuela Colombo lascia la lista civica Santambrogio sindaco e fonda Progetto Civico per Meda

Durante l’Assise di giovedì 23 aprile Colombo aveva spiegato le ragioni della sua decisione, assicurando che comunque continuerà a dare il suo supporto al sindaco Luca Santambrogio, alla Giunta e alla maggioranza. A distanza di qualche giorno l’annuncio della nascita della nuova formazione politica:

“Dopo un’attenta analisi del quadro politico attuale, comunico ufficialmente la mia uscita dal gruppo consiliare lista civica Santambrogio sindaco. Rimango fermamente all’interno della maggioranza, confluendo nel Gruppo misto, e do ufficialmente vita a una nuova realtà: Progetto Civico per Meda, un nuovo percorso aperto ai cittadini per il bene della nostra comunità”.

“Con l’uscita di scena di Andrea Boga il progetto politico della civica è di fatto esaurito”

Una decisione maturata dopo le dimissioni dell’assessore Andrea Boga, che aveva creato la lista civica Santambrogio sindaco in occasione delle elezioni del 2022:

“Questa decisione nasce dalla consapevolezza che il progetto politico della lista civica si sia, di fatto, esaurito – prosegue Colombo – La lista era nata attorno a una visione e a un’idea precisa dell’assessore Boga; con la sua uscita di scena ritengo che siano venuti meno i presupposti fondamentali e la spinta propulsiva che avevano dato vita a questa esperienza. Senza quel progetto originario la permanenza nel gruppo non ha più per me un valore politico coerente. Svincolandomi dalle dinamiche interne di una lista che considero ormai conclusa, la mia scelta di approdare al Gruppo misto è mossa da una volontà precisa: agire come acceleratore per portare a compimento gli obiettivi del programma elettorale”.

“Con Progetto Civico mi impegnerò a gettare le basi per una visione amministrativa di lungo respiro”

“Il mio impegno non sarà solo di gestione dell’esistente, ma volto a gettare le basi per una visione amministrativa di lungo respiro per il futuro della nostra città – aggiunge la consigliera – Credo sia necessario guardare oltre le scadenze immediate, lavorando con libertà di giudizio e pragmatismo per costruire solide fondamenta per la comunità che verrà. Continuerò a lavorare tra i banchi del Consiglio sostenendo il sindaco Santambrogio, la sua giunta e i partiti che compongono la sua maggioranza con la stessa dedizione, onestà e spirito critico, sostenendo ciò che è utile alla nostra comunità e opponendomi a ciò che riterrò lesivo per il bene comune”.

“Il mio giudizio sul percorso fatto finora resta positivo”

Colombo non rinnega l’esperienza fatta e ringrazia gli ormai ex colleghi di lista per il percorso che hanno condiviso:

“Ci tengo tuttavia a sottolineare che il mio giudizio sul percorso fatto finora resta assolutamente positivo. Porterò con me il valore umano e il bagaglio di esperienze condivise con i colleghi della lista, verso i quali nutro profonda stima: è stata una stagione di crescita e di impegno comune che rivendico con orgoglio. Concludo riaffermando il mio pieno impegno verso l’istituzione che rappresento e, soprattutto, verso i cittadini. Il mio non è un addio agli obiettivi prefissati, ma un nuovo modo di perseguirli con maggiore efficacia, coerenza e determinazione. Resto a disposizione della comunità, come sempre, con l’ascolto e il lavoro quotidiano che hanno contraddistinto il mio mandato fin dal primo giorno”.

“Al lavoro in vista delle prossime elezioni comunali”

Un impegno che, da qui a un anno, potrebbe portare Progetto Civico a presentarsi alle prossime elezioni comunali: