Lo scorso primo luglio era stato strappato alla vita a soli 33 anni lasciando nella sconforto la sua famiglia e tantissimi amici. Una tragica scomparsa da cui sono nate «tante piccole stelle».

Nel nome di Ace, raccolti più di 43mila euro in memoria dell’amico

La storia è quella di Alessandro Aceto, per tutti «Ace», vimercatese scomparso poco meno di sei mesi fa per una malattia. In quella circostanza i tanti amici avevano subito avviato una raccolta fondi per ricordare «Ace» nel migliore dei modi, con l’intento di contribuire a coronare anche alcuni dei suoi sogni.

Tantissimi gli euro raccolti, 43.260 per l’esattezza, che verranno ora destinati per finanziare due progetti. Il tutto, naturalmente, con la massima trasparenza. Tanto che gli ideatori hanno realizzato e diffuso nei giorni scorsi una brochure che racconta per filo e per segno quanto è stato fatto e quanto accadrà ora per dare conto della destinazione dei soldi donati da tantissime persone, fino all’ultimo centesimo.

«Dal tuo ricordo, tante piccole stelle - scrivono gli amici rivolgendosi direttamente ad Alessandro - Quando sei venuto a mancare abbiamo avviato in maniera spontanea una raccolta fondi che avrebbe potuto finanziare associazioni o progetti che per te erano importanti. Il risultato è stato incontrollato ed esplosivo, come te, e in pochi giorni ci siamo trovati di fronte a qualcosa di imprevedibile e inatteso: oltre 700 persone hanno fatto una donazione in tuo nome, per ricordare quanto speciale eri e continui a essere, ogni giorno, anche se non ci sei più».

A quali associazioni saranno devoluti i 43mila euro

Raccolti i 43.260 euro, i promotori, in accordo con Primo, il papà di «Ace», hanno deciso di dividerli tra due realtà a cui il 33enne era molto legato. Innanzitutto Airc, la Fondazione per la Ricerca sul Cancro. E poi Arci bellezza Aps.

Ad Airc andranno 25mila euro: 10mila per Ifom, l’istituto di ricerca della donazione; 15mila al Progetto Start-Up rivolto a giovani ricercatori che svolgono la loro attività in un centro prestigioso all’estero e che permette loro di rientrare in Italia e avviare qui il loro laboratorio».

E poi, come detto, «Arci Bellezza». «Ace ha dato un aiuto importante durante la stesura del nuovo progetto architettonico di ristrutturazione dello storico Circolo Arci Bellezza di Milano, associazione culturale, ricreativa e di promozione sociale - spiegano ancora gli amici - L’associazione nel 2022 ha vinto il nuovo bando di assegnazione dello spazio di via Bellezza e dovrà attuare una riqualificazione per quasi 1 milione di euro».

Chi ha partecipato alla raccolta fondi contribuirà quindi con 18mila euro. In cambio l’associazione realizzerà una targa in onore di «Ace» che sarà apposta nel cortile del circolo. Sul sito di «Arci Bellezza» è anche stata creata una pagina dedicata per sempre al giovane di Vimercate.

Il concerto a febbraio

Non è tutto perché sempre gli amici e sempre al Circolo Arci Bellezza il prossimo 24 febbraio si terrà per «Ace», grande appassionato di musica, una grande concerto. «Un modo, ancora una volta, di averlo con noi. Per sempre».

Infine, Alessandro tornerà idealmente anche sulle amate Alpi. Lo farà attraverso una targa a lui dedicata che verrà apposta in cima al Noeud de la Rayette da Ruz (Valpelline», vetta a lui molto cara.