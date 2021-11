Nonna di 4 nipoti, a 76 anni corre e vince la maratona

A 76 anni ha corso la sua ennesima maratona, completandola entro il tempo massimo previsto.

Un’impresa da donna bionica, verrebbe da pensare. Ed invece lei, Angela Sileci, di Vimercate, è una supernonna in carne ed ossa, che ha fatto della corsa il suo nuovo amore, sbocciato dopo la pensione. E nel giro di poco più di 15 anni sono più di trenta le maratone corse in tutto il mondo.

L’ultima impresa nelle scorse settimane quando nonna Angela, ex infermiera, due figli e quattro nipoti, si è presentata ai nastri di partenza della maratona di Bologna insieme agli amici della Dipo, società per cui corre.

"Ero emozionata e un po’ tesa perché si trattava della prima corsa dopo lo stop imposto dal Covid - ha raccontato - Non sapevo cosa aspettarmi, avendo anche due anni in più rispetto all’ultima gara ufficiale ed invece tutto è andato per il meglio nonostante il tempo limite per concludere la gara fosse stato fissato a 5 ore e 30 minuti, mezz’ora in meno del solito. In ogni caso ce l’ho fatta perché ho completato i 42 chilometri in 5 ore e 25 minuti. Al traguardo era felicissima".