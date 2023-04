«100 sono anni importanti e tu sei importante per noi. Tanti auguri Irene». E' questo lo striscione che i residenti di Villa Raverio le hanno preparato e appeso fuori dalla propria abitazione.

Nonna Irene ha compiuto cento anni

Una bellissima festa di comunità è stata riservata a Irene Beretta che mercoledì 19 aprile ha tagliato il secolo di vita. Nata e cresciuta a Villa Raverio, una frazione di Besana, tutti conoscono quella «nonna» sprint che, ancor oggi, si spende quotidianamente per la sua amata comunità. La centenaria con quel suo dolce sorriso ha conquistato il cuore di tanti. E' una donna di fede e ricca di interessi, ha sempre seguito l'Azione cattolica, era responsabile del gruppo, è sempre stata vicina all'Unitalsi.

«Nella mia vita ho partecipato a trentatré pellegrinaggi a Lourdes e due a Fatima. Io sono contenta così. Ho vissuto la mia vita in pienezza» ha ripreso la centenaria attorniata dai numerosi fiori ricevuti. Il segreto di così tanta longevità? «La mia vita è stata donata al Signore. Con Gesù nel cuore si va ovunque» ci ha confidato.

Sempre attiva

Non si è mai sposata, ha sempre lavorato come ricamatrice. Ancora oggi porta la comunione agli anziani del paese, sino all'anno scorso raccoglieva gli abbonamenti alle riviste Avvenire e Famiglia Cristiana, sempre in prima fila nella sua amata chiesa e fino a poco tempo fa leggeva le letture durante la messa. Una persona con una memoria di ferro con una visione del mondo molto ampia e sempre legata al mondo dell'Azione Cattolica. Per quarant'anni è stata animatrice al Centro climatico estivo dove trascorreva tutta l'estate.

Nella sua vita anche due viaggi missionari in Africa

Ha affrontato anche due viaggi missionari in Africa e sino a poco prima del Covid, Irene si recava alla residenza Visconta come volontaria per far giocare a tombola gli ospiti presenti nelle struttura, è stata una delle prime volontarie al Cdd di Villa Raverio e, ancora oggi, si informa dei ragazzi e volontari del Centro. Mercoledì scorso è giunto monsignor Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare emerito di Milano per la celebrazione della messa con tutta la comunità per poi proseguire la festa in oratorio con una apericena. Sempre sorridente, vive ancora da sola, ogni sera don Paolo le fa compagnia, cenano insieme.

Mercoledì l'Asdo volley le ha donato una maglia mentre i nipoti un album con cento scatti fotografici che ripercorrono tutta la sua meravigliosa vita.