Sono cinque le iniziative selezionate nell’ambito dell’edizione 2022 degli Emblematici Provinciali, il bando promosso da Fondazione Cariplo e da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza che si propone di realizzare iniziative di particolare rilevanza per i territori: 400mila euro le risorse complessivamente stanziate.

In Brianza 400mila euro per progetti sociali e di recupero del patrimonio storico

Si punta alla conservazione e alla valorizzazione della Basilica di Seregno - del bene in sé e della sua memoria - con “Il Pantheon della Concordia”, ideato dalla Parrocchia San Giuseppe con un occhio di riguardo ai giovani, a cui si vuole tramandare la memoria della comunità.

Le giovani generazioni saranno anche il focus di Go-PRO. Giovani Orientati al PROtagonismo, messo a punto da In-Presa per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica dei più fragili e per avvicinare al mondo del lavoro ragazzi con disabilità.

Sulla formazione di giovani con disabilità lavorerà anche TikiCatering: capofila Novo Millennio per il progetto che trasformerà il bar all’ultimo piano del teatro Binario 7 di Monza in un luogo di lavoro inclusivo, in grado di ospitare eventi per le aziende e per il pubblico.

Allo sviluppo della coesione sociale, in risposta ai bisogni emergenti delle famiglie, delle necessità di cura dei più fragili e della conciliazione vita-lavoro è dedicato “MAPS: nuove traiettorie per solidi legami di comunità” di Il Mondo di Emma, mentre con “Vivere insieme il mio cantuccio d’orto” il Comune di Seregno intende concentrarsi sul quartiere Sant’Ambrogio per avviare processi partecipativi finalizzati allo sviluppo della coesione sociale.

Attenzione ai giovani e alle comunità

“I progetti selezionati nel territorio di Monza-Brianza per questa nuova edizione degli emblematici provinciali mostrano una forte attenzione al coinvolgimento dei giovani e al rafforzamento dei legami all’interno della comunità - ha dichiarato Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo. Si tratta di occasioni concrete per generare in modo diffuso nuove opportunità per le persone e il territorio, attraverso iniziative sociali, culturali e di recupero del patrimonio storico e artistico. Attraverso questi contributi vogliamo sostenere le comunità nell’espressione delle proprie energie e del proprio potenziale, favorendo la capacità dei diversi soggetti di immaginare e proporre progetti innovativi”.

Nuove risorse per progettare il futuro

“Prosegue, oggi più che mai, la collaborazione con Fondazione Cariplo nell’individuare e sostenere interventi in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità, sulla cura dei più giovani e dei più fragili e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio - ha aggiunto il presidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Giuseppe Fontana. Quello degli Emblematici Provinciali è un bando particolare, che si affianca all’attività erogativa più tradizionalmente promossa dalla Fondazione, perché più di altri si propone di attivare reti e di valorizzare beni comuni. Nuove risorse per la nostra Comunità per progettare e guardare al futuro”.

Il Pantheon della Concordia: conservare per valorizzare la Basilica di Seregno

Risorse destinate: 80mila euro

L’intervento si inserisce all’interno di un programma più ampio, che si propone di valorizzare la Basilica San Giuseppe di Seregno nel suo complesso. Già approvato dalla Soprintendenza, il progetto prevede l’eliminazione di fenomeni di degrado e la realizzazione di interventi conservativi di restauro (attenzione al presbiterio, ai poli liturgici, all’altare maggiore) e di valorizzazione del bene (efficientamento illuminotecnico). Ogni attività porrà l’accento sul coinvolgimento attivo della comunità: è anche attraverso la conservazione del patrimonio storico e artistico del territorio che si mantiene viva la memoria di una comunità, e la si tramanda ai posteri. Per questo particolare attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni

che, attraverso il coinvolgimento delle scuole, saranno avvicinate al tema della ricerca scientifica nel mondo dell’arte. In particolare gli studenti del liceo Modigliani di Giussano saranno coinvolti in specifiche attività formative sia durante le fasi di cantiere, sia in quelle di divulgazione tramite visite guidate realizzate in collaborazione con i volontari del circolo culturale “Seregn de la memoria”.

GO-PRO: Giovani Orientati al PROtagonismo

In-Presa cooperativa sociale

Luoghi: Carate Brianza, Giussano, Monza

Risorse destinate: 80mila euro

Enti coinvolti: Il Carro Impresa sociale

GO-PRO ha come obiettivo principale sviluppare una proposta diffusa tra Carate Brianza, Giussano e Monza per giovani con disabilità e in situazioni di fragilità. Abbandono e dispersione scolastica, aumento del numero di Neet e situazioni di solitudine sono alcuni dei sintomi attraverso cui i ragazzi esprimono il proprio disagio: per contrastare queste difficoltà, In-Presa e Il Carro hanno messo a punto proposte legate al tempo libero, all’orientamento al lavoro, alla conoscenza di nuove tecnologie e alla diffusione di una cultura del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. In particolare prenderanno il via i laboratori GO-SPORT (dedicati anche agli sport inclusivi come il calcio integrato), GO-KART (dedicato alla realizzazione di go-kart elettrici), GO-SMART (formativi sull’uso delle nuove tecnologie) e GO-JOB (di orientamento al lavoro). Obiettivi quelli di coinvolgere i giovani in proposte altamente motivanti, creando laboratori formativi per giovani con disabilità che li aiutino a inserirsi nel mondo del lavoro e che saranno caratterizzati da attività produttive commissionate dalle aziende coinvolte nel progetto.

TikiCatering

Novo Millennio società cooperativa sociale

Luogo: Monza

Risorse destinate: 80mila euro

Enti coinvolti: Il Brugo società cooperativa sociale, La Danza Immobile ETS

TikiCatering avvierà all’interno dell’area bar all’ultimo piano del teatro Binario 7 di Monza un servizio di catering gestito da giovani con disabilità. Il progetto permetterà la formazione e l’inserimento lavorativo di 150 ragazzi in due anni, promuovendo in loro lo sviluppo di capacità relazionali, di senso di responsabilità e di autonomia.

Azioni: rinnovo e adeguamento del bar del teatro Binario 7 di Monza (pavimentazione, imbiancatura, nuovo arredo, decorazioni, contropannellatura del soffitto, verifica dello stato di conservazione degli infissi, allestimento del giardino esterno con piante fonoassorbenti e antismog); formazione dello staff del TikiCatering, costituito da ragazzi con disabilità (corsi di Haccp, sicurezza sul lavoro, gestione del catering e dello stress lavorativo, tecniche di hospitality); organizzazione di eventi per aziende e per il pubblico.

MAPS: nuove traiettorie per solidi legami di comunità

Il mondo di Emma società cooperativa sociale

Luogo: Triuggio, Carate Brianza, Besana in Brianza

Risorse destinate: 80mila euro

Enti coinvolti: La Casa di Emma

“MAPS: nuove traiettorie per solidi legami di comunità” intende rafforzare i legami comunitari e aumentare il benessere della comunità e di tutti i suoi membri: per farlo intende sostenere la creazione e la manutenzione di una “comunità che cura” sviluppando soluzioni di conciliazione e pratiche innovative di pedagogia della comunità, in risposta ai bisogni di una società complessa.

Azioni: creazione dell’hub MAPS, un luogo dedicato alla sperimentazione di soluzioni flessibili per favorire la conciliazione tra vita, lavoro e carichi di cura e il benessere della comunità; progettazione di nuovi servizi di conciliazione inclusivi rivolti a famiglie con specifici carichi di cura e di fragilità; conciliazione, vale a dire corresponsabilità e protagonismo familiare attraverso la co-progettazione e la co-gestione con le famiglie di soluzioni di cura; potenziamento dei servizi tradizionali di conciliazione offerti a famiglie con figli in età scolastica per la gestione del tempo libero.

Vivere insieme “il mio cantuccio d’orto”: sviluppo della partecipazione e di nuove funzioni verdi nel quartiere Sant'Ambrogio

Comune di Seregno

Risorse destinate: 80mila euro

Enti coinvolti: Consorzio CS&L

In un’area periferica di Seregno, caratterizzata dalla presenza di rilevanti insediamenti di edilizia residenziale pubblica, si intendono avviare processi partecipativi per sviluppare coesione sociale, scambio intergenerazionale e strumenti di autogestione attraverso lo sviluppo condiviso di nuove aree a verde. Il progetto si propone di contrastare l'affievolirsi della socialità e delle relazioni comunitarie. Tra gli obiettivi: il coinvolgimento dei cittadini in processi di partecipazione, lo sviluppo di sinergie e di collaborazioni con organizzazioni del territorio, del dialogo tra i cittadini e le istituzioni, della coesione sociale e delle relazioni intergenerazionali, l’incremento della qualità degli spazi pubblici attraverso la promozione e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio urbano e periurbano anche attraverso la mobilità dolce.

L’intenzione è quella di arrivare alla definizione e all’avviamento di specifici strumenti di autogestione comunitaria, creando un modello di intervento replicabile nel territorio.

Come sostenere i progetti

È possibile sostenere la realizzazione dei progetti con un bonifico intestato alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, con causale “titolo del progetto”: Banca Popolare di Milano, Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299. È possibile sostenere i progetti anche online.