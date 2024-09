Nozze "verdi" tra l'assessore Martina Cambiaghi e il sindaco Andrea Monti

Nozze verdi tra il sindaco di Lazzate Andrea Monti e l’assessore di Desio Martina Cambiaghi, che hanno coronato il loro sogno d’amore nella giornata di oggi, 5 settembre 2024.

Il Comune di Desio dovrà rinunciare al proprio assessore e Lazzate al proprio sindaco per la giornata di oggi: un’assenza giustificata da un impegno inderogabile. Questa mattina, infatti, Martina Cambiaghi, assessore alla Gestione del Territorio e Patrimonio a Desio, e Andrea Monti, primo cittadino di Lazzate, sono convolati a nozze. La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” in un luogo simbolo della città natale della sposa, Villa Tittoni. A celebrare il matrimonio è stata il vicesindaco di Lazzate, Loredana Pizzi. Tra gli invitati molti esponenti della Lega. Presenti il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, con tutta la Giunta, tra cui il commissario provinciale e vicesindaco, Andrea Villa, oltre ad alcuni consiglieri e assessori del Comune di Lazzate e al capogruppo in Senato della Lega, Massimiliano Romeo.

Al Pirellone è sbocciato l'amore

Quando Martina Cambiaghi ha cominciato la sua militanza in Lega, mai avrebbe pensato che quello che conosceva inizialmente come “il figlio del Cesarino” sarebbe diventato suo marito. Ci sono voluti almeno dieci anni per conoscersi più in profondità. “Galeotta fu”, infatti, la campagna elettorale del 2018 perché ha dato il via alla collaborazione tra i due, entrambi in corsa al Pirellone.

In quella circostanza Monti è entrato in Consiglio regionale e Cambiaghi in Giunta al Pirellone, in qualità di assessore allo Sport. È proprio in Regione Lombardia che i due leghisti si sono conosciuti meglio e, dalla stima reciproca, è sbocciato l’amore.

La Brianza al centro del loro grande giorno

La Brianza è stata al centro del loro grande giorno: Andrea Monti e Martina Cambiaghi, infatti, hanno deciso di rendere il territorio che li ha visti nascere e crescere personalmente e professionalmente protagonista assoluto del proprio matrimonio. Gli inviti, i nomi dei tavoli, le indicazioni per raggiungere la Villa Tittoni e la location, infatti, sono stati “tradotti” in lingua brianzola. Una festa che ha celebrato, oltre all’amore, il loro senso di appartenenza a questi luoghi: anche quest’ultimo, un valore che è destinato ad essere eterno.