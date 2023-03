Nuove aree giochi (per tutti i bambini) al Parco Arese e al velodromo

Nuovi giochi e nuovo arredi al Parco Arese e al velodromo di Cesano Maderno.

Nuova aree giochi per tutti i bambini

Riqualificazione delle aree giochi di Parco Arese e al velodromo con interventi che intendono offrire ai bambini spazi sempre più inclusivi e attrezzati per trascorrere il proprio tempo negli spazi pubblici. Nei giorni scorsi sono stati conclusi i primi interventi predisposti dall’Amministrazione comunale ed effettuati dall’ufficio Ambiente.

L'intervento al Parco Arese

Negli spazi di Parco Arese sono state installate tre nuove altalene, implementando l’area giochi già esistente. Sono state posizionate: un’altalena a cesto, ideale per la socializzazione dei bambini ed anche per i giochi di gruppo all’aperto; una classica a “tavoletta”, ed una a “gabbia” per i più piccoli.

Nella stessa area trovano spazio le nuove sagome 2D con il salto in lungo “mini” ed il bersaglio: giochi e idee nuove che consentiranno alle famiglie cesanesi di fruire di spazi verdi attrezzati dove far divertire e i propri figli. L’intervento è stato proceduto dalla riqualificazione della pavimentazione antitrauma così da garantire la massima sicurezza per i bambini. Nel Parco Arese, inoltre, si è provveduto a sostituire i vecchi cestini porta rifiuti con dei nuovi aventi “copertura”, un piccolo ritocco che consentirà di evitare la dispersione, nell’area verde, di rifiuti e sporcizia che andavano ad intaccare il decoro dello spazio pubblico.

L'intervento al velodromo

Al velodromo di via Sant'Eurosia, invece, è stato installato un gioco multifunzione per bambini con “torri a tetto”, scivolo, scaletta chiusa e con corrimano, passerella di collegamento tra le torri, tunnel e piccola parete di arrampicata. L’area verrà completata con il pannello ludico-ricreativo "Che ora è?", dove giocando i bambini potranno movimentare le lancette dell'orologio e la pedina lungo il percorso intagliato nel pannello: “attività” ideale per la valorizzazione di spazi inclusivi garantendo una totale interazione tra i bambini ed il gioco.

"Vogliamo accrescere il concetto di inclusività"

“Le aree verdi della nostra città - ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca – si arricchiscono di nuovi giochi e arredi urbani che vogliono estendere la gradevolezza degli spazi e l’accessibilità per le famiglie ed i bambini. I giochi, infatti, hanno una funzione educativa e di socializzazione importante, attraverso i nuovi modelli posizionati nei due punti della città, vogliamo accrescere il concetto di inclusività, favorendo momenti di condivisione e socializzazione. L’amministrazione comunale continuerà ad investire risorse per le aree pubbliche destinate alle famiglie ed ai bambini, creando nuovi spazi in diversi quartieri di Cesano Maderno”.

