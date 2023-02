Nuove modalità di accesso nel parcheggio di via Lecco di Usmate

A partire dall’inizio del mese di marzo, cambieranno le modalità per usufruire dei posti auto situati nell’area di sosta di via Lecco (zona Stazione ferroviaria) a Usmate Velate così da superare le criticità manutentive e garantendo al contempo gli stalli ai residenti del Comune di Usmate Velate.

Nuove modalità di accesso nel parcheggio in zona stazione di Usmate

In particolare, la sosta nel parcheggio sarà consentita esclusivamente ai possessori del “Pass autorizzazione posteggio” che verrà rilasciato dalla Polizia Locale di Usmate Velate ai soli residenti del Comune di Usmate Velate e con il quale si attesterà il permesso di lasciare il mezzo in sosta.

La scelta della Giunta Comunale è quella di continuare a consentire la sosta nel parcheggio di via Lecco ai soli residenti, fa sapere l'Amministrazione, dando così un contributo mirato ai pendolari che fruiscono di quest’area per raggiungere la stazione ferroviaria.

Come richiedere il pass

Per farlo, i residenti interessati dovranno semplicemente avanzare richiesta formata del Pass autorizzativo alla Polizia Locale che provvederà a rilasciarlo dopo aver verificato la correttezza della domanda e il possesso dei requisiti.

Per il rilascio del pass autorizzativo è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Usmate Velate ed inviarlo o consegnarlo, con i previsti allegati, alla Polizia Locale.

Potrà essere rilasciato un solo Pass Autorizzativo per ogni nucleo familiare residente, con il quale potranno essere autorizzati al massimo due veicoli, mai contemporaneamente. Il pass dovrà successivamente essere esposto in modo visibile sul veicolo.

In vigore da marzo

La nuova modalità organizzativa della sosta entrerà in vigore a partire dall’inizio del mese di marzo; a seguire, saranno incentivati i controlli della Polizia Locale per verificare la corretta fruizione dell’area di sosta.

È esclusa, all’interno dell’area di parcheggio, la sosta di mezzi privi di pass, di non residenti sul territorio comunale o di mezzi già in possesso di pass per la sosta presso l’area di via Friuli.

(foto di repertorio)