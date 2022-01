Ornago, la minoranza chiede un Consiglio comunale urgente

Il "caso minacce"

La richiesta è stata inviata dal capogruppo di "Progresso e Solidarietà" Giuseppe Gustinetti.

"Caso" minacce al sindaco Daniel Siccardi, la minoranza di Ornago invoca un Consiglio comuale urgente. La richiesta è stata inviata dal capogruppo di "Progresso e Solidarietà" Giuseppe Gustinetti.

"Un atto dovuto"

Un mail inviata al Comune, in cui si chiede la convocazione di un Consiglio comunale. Questa la mossa di "Progresso e Solidarietà" dopo la clamorosa notizia emersa nella giornata di ieri, martedì 25 gennaio 2022, quando il sindaco di Ornago Daniel Siccardi è stato interrogato dal Pm di Monza Manuela Massenz in merito alle minacce di morte ricevute lo scorso aprile. L'ipotesi, secondo gli inquirenti, è che il primo cittadino abbia finto di aver ricevuto minacce di morte. L'accusa, di conseguenza, sarebbe quella di simulazione di reato.

"La convocazione di un Consiglio comunale urgente e pubblico crediamo sia un atto dovuto da parte dell'Amministrazione - spiega il capogruppo di "Progresso e Solidarietà" Giuseppe Gustinetti - E' doveroso che Siccardi spieghi alla cittadinanza quello che sta succedendo e faccia chiarezza sulla situazione".

"Grande amarezza"

Sulla vicenda il capogruppo di "Progresso e Solidarietà" ha aggiunto:

"Non entro nel merito delle accuse, questo è compito della Procura - ha commentato Gustinetti - Posso soltanto dire che in questo momento provo profonda amarezza e un grande dispiacere per la situazione che si trova a vivere il nostro paese. Sono preoccupato e spero che tutto possa risolversi per il meglio. Come spero che il sindaco possa fare chiarezza il prima possibile su ciò che sta accandendo".

Per il momento, lo ricordiamo, Siccardi si è limitato a un laconico post su Facebook in cui ha confermato di essere stato ascoltato dal Pm del Tribunale di Monza. L'interrogatorio è andato in scena ieri, martedì.