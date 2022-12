Parcheggi scontati per lo shopping di Natale. Novità per i clienti delle attività commerciali nel periodo natalizio.

Parcheggi scontati per lo shopping di Natale

Il Comune ha deciso alcune agevolazioni per l’accesso agli spazi di sosta regolamentata in centro città. In particolare da sabato 3 dicembre fino a venerdì 6 gennaio 2023 nei parcheggi di piazza Risorgimento e di piazza Donatori di sangue i primi trenta minuti di sosta sono gratuiti, i secondi trenta minuti sono scontati alla tariffa di 0,25 euro.

Si spende meno con la App Sosta+

Le novità per gli utenti non si esauriscono ai due parcheggi sotterranei in centro storico. Dal 3 dicembre al 28 febbraio per tutti i parcheggi di superficie l'azienda di gestione Sct praticherà uno sconto del 30 per cento della tariffa a tutti gli utenti che pagheranno con la App Sosta+. Anche in passato erano stati applicati sconti e agevolazioni per gli automobilisti.