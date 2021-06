Parte da Desio l'"Onda tricolore contro le mafie" che attraverserà tutta l'Italia

Prende il via sabato 5 giugno a Desio la campagna nazionale organizzata dal Dipartimento Tutela Vittime e dal Dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione di Fratelli d’Italia dal titolo “Onda Tricolore contro le mafie”.

Prende il via l'"Onda tricolore contro le mafie"

L'iniziativa di Fratelli d'Italia intende ribadire la ferma posizione contro ogni forma di mafia e criminalità organizzata. Sarà una lunga onda tricolore che attraverserà tutta l’Italia, partendo dalle regioni del Nord-Ovest sino a giungere in Sicilia, in concomitanza dell’anniversario della strage di via D’Amelio, un modo per commemorare il sacrificio dei martiri delle mafie, di cui sono simbolo i giudici Falcone e Borsellino. L'obiettivo è portare un messaggio di "convinto contrasto ai fenomeni mafiosi e al contempo di speranza".

"Contro le mafie abbattiamo il silenzio"

A Desio l'appuntamento con l'"Onda tricolore contro le mafie" è sabato 5 giugno 2021 alle 14.30 in piazza Conciliazione (gazebo fino alle 18). A presentare le proposte di Fratelli d’Italia interverranno: l’onorevole Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, l’onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e istruzione alla Camera dei Deputati, Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, il consigliere regionale Federico Romani, Rosario Mancino, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Monza e Brianza, Pia d’Andrea, referente del Dipartimento tutela vittime Regione Lombardia Fratelli d’Italia, Sergio De Santis, referente del Dipartimento sicurezza, legalità e immigrazione Regione Lombardia Fratelli d’Italia, Laura Della Bosca, referente del Dipartimento tutela vittime Provincia di Monza e Brianza Fratelli d’Italia, Margherita Barbaro, referente Dipartimento sicurezza, legalità e immigrazione Provincia di Monza e Brianza Fratelli d’Italia, Guglielmo De Giovanni, referente Dipartimento forze armate Provincia di Monza e Brianza Fratelli d’Italia