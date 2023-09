Patrocinio al Brianza Pride, oggi vertice a porte chiuse tra sindaco e organizzatori

E' fissato per oggi, giovedì 14 settembre 2023, a mezzogiorno negli uffici di Largo Vela l'atteso vertice tra il sindaco di Arcore Maurizio Bono e i vertici di Brianza Oltre l'Arcobaleno. Un incontro che avrà come unico punto all'ordine del giorno il caso riguardante la "concessione" del patrocinio da parte del Comune di Arcore al Brianza Pride, in programma per sabato 16 settembre 2023 a Monza.

Stiamo parlando della manifestazione organizzata per sabato prossimo, 16 settembre, a Monza da diversi movimenti e associazioni del territorio che fanno parte di Rete Brianza Pride, una piattaforma che raccoglie Brianza Oltre l’Arcobaleno (Boa) per rivendicare il diritto di chiunque di poter essere se stesso, di amare e vivere in piena libertà, nel rispetto di ogni orientamento e identità.

Patrocinio concesso, anzi no

Una diatriba iniziata sabato scorso quando Rete Brianza Pride, Brianza Oltre l’Arcobaleno, Collettiva Queer Brianza e altre associazioni del territorio annunciarono che il Comune di Arcore aveva concesso il patrocinio al Brianza Pride.

L'Amministrazione arcorese si affrettò a ribadire che non era affatto vero attraverso una nota stampa, mentre gli organizzatori avevano sottolineato che avevano ricevuto un’email di conferma del patrocinio da parte degli uffici comunali.

Successivamente il primo cittadino Maurizio Bono, sulla base dell’email che gli organizzatori riferiscono di aver ricevuto, ha immediatamente attivato le verifiche del caso.

Incontro a porte chiuse

Un incontro che sarà rigorosamente a porte chiuse, come ha confermato il primo cittadino. All'indomani del Consiglio comunale andato in scena lunedì sera, durante il quale il sindaco si è soffermato sulla vicenda, i vertici di Boa, rappresentati da Oscar Innaurato, avevano diramato un comunicato stampa invitando la stampa ad essere presente in massa in Largo Vela.

"Questa sera, 11 settembre 2023, presso la sala consiliare del Comune di Arcore i membri del direttivo, Oscar Innaurato e Livia Perfetti, hanno assistito alla seduta - si legge nel comunicato - Nonostante il sindaco Bono abbia tentato di spiegare in vario modo l'ingiustificabile inconsapevolezza del patrocinio concesso al Brianza Pride 2023 non si è scusato per l'infausto comunicato del Comune che accusava l'associazione di essere formata da 'persone che fanno della menzogna uno stile di vita. Per questo l'associazione chiede immediate e pubbliche scuse per il danno di immagine arrecato. Inoltre, a fine consiglio comunale i membri del direttivo hanno fermato il sindaco Bono ed hanno richiesto e ottenuto un incontro che avverrà il 14 settembre alle ore 12. Invitiamo tutta la stampa in largo Vela, quel giorno, per comprendere quale sarà il risvolto della situazione".

La replica del primo cittadino