Pd senza segretario ma con una nuova organizzazione

Il Circolo del Pd di Desio senza segretario ma con una nuova organizzazione. Scelta una segreteria composta da otto persone che avranno come referente Nunzia Smiraglia.

Il Pd Desio sceglie una nuova organizzazione

Un nuovo modello organizzativo per il Circolo del Pd. Lo ha illustrato Jennifer Moro, capogruppo in Consiglio comunale, che ha anche ringraziato il segretario dimissionario, Filippo Violante. Ad agosto ha infatti lasciato la guida del partito. Parole d’ordine del nuovo progetto sono: consultazione, partecipazione, collegialità e operatività.

Alla guida una segreteria composta da otto membri

Il nuovo modello, che è già operativo, vedrà impegnata una segreteria composta da otto membri titolari di delega, che lavoreranno insieme a un team scelto. I componenti della segreteria fanno capo a una coordinatrice del gruppo, Nunzia Smiraglia, che è stata capogruppo consiliare nella passata legislatura, con il sindaco Roberto Corti. Smiraglia è stata individuata quale referente con funzioni interne al gruppo ed esterne al Pd di Desio, con delega al rapporto con gli iscritti e formazione.

Nunzia Smiraglia coordina la segreteria

Sarà supportata da: Jenny Arienti, con delega al rapporto con il Pd a livello sovralocale; Jennifer Moro e Federico Pilastro, che si occuperanno del rapporto con le forze politiche; Alessandra Palma, con delega alla Comunicazione e al rapporto coi media; ad Angelo Paola, è affidato il rapporto con quartieri e associazioni; Carlo Ratti, con delega all’organizzazione e Mariangela Ravasi si occuperà della Tesoreria.

"Riprendere in mano le redini della città"

Al Circolo locale del Pd il segretario provinciale, Lorenzo Sala ha ricordato che, "in vista delle prossime elezioni e dato l’evidente malgoverno dell’Amministrazione desiana in carica, è necessario lavorare per riprendere in mano le redini della città e restituire a Desio la prospettiva futura che merita". Jenny Arienti ha ricordato "l’importanza del lavoro collegiale".

"La città di Desio è in grave difficoltà"

Questo il commento di Smiraglia: "La città di Desio è in grave difficoltà, le criticità sul territorio sono moltissime e il lavoro da fare è davvero tanto. Abbiamo la responsabilità di proporre alla cittadinanza un’alternativa all’Amministrazione comunale di maggioranza, che si sta dimostrando inadeguata e incompetente. Bisogna ripartire dai cittadini per ricucire un rapporto che si è strappato. La parola d’ordine è 'partecipazione': le porte dei nostri direttivi sono aperte e noi siamo qui per lavorare per il bene della città".