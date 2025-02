Pedemontana, abbattuto il bosco di Bernate: gli ambientalisti insorgono

Una camminata tra i boschi di Bernate, ad Arcore, per "ammirare" quel che rimane del piccolo polmone verde che tra qualche mese vedrà il passaggio di Pedemontana. Un oasi di verde e di pace che asfalto e cemento ben presto si mangeranno per far posto all'autostrada tanto contestata.

Oggi pomeriggio, giovedì 20 febbraio 2025, gli ambientalisti dei vari comitati che nel corso degli anni si sono battuti contro Pedemontana, si sono dati appuntamento in piazza Durini, a Bernate, per una camminata simbolica nel cuore del cantiere. A presidiare il cantiere in occasione dell'iniziativa organizzata dagli ambientalisti, anche i Carabinieri di Arcore.

Nei giorni scorsi, dicevamo, le ruspe di Pedemontana hanno iniziato a radere al suolo il bosco, abbattendo decine e decine di piante per preparare il terreno alla realizzazione della Tratta C dell'Autostrada. Su tratta per lo più di esemplari di Quercus Petraea.

Qui gli sbancamenti superficiali mostrano una sorta di disegno delle tre corsie per senso di marcia. Quel disegno corre verso Velasca e dovrebbe poi continuare verso Brembate, ma la tratta che dalla tangenziale Est diventa D non ha ancora un progetto definitivo.

La denuncia del comitato Basta pedemontana Circolo Gaia Legambiente

"È iniziato lo scempio nei boschi di Bernate di Arcore, Tratta C - si legge nel post pubblicato sui social dal comitato Basta Pedemontana - Forse dovevamo svegliarci prima. Ricordiamo le prime proteste degli anni ‘90: forse la politica, tutta la politica, avrebbe dovuto svegliarsi prima e forse noi cittadini dovevamo urlare di più. Forse. Stiamo qua a dire 'forse' e forse ce lo meritiamo. Stiamo a guardare".

Intanto gli operai lavorano: decine di alberi sono stati abbattuti e la grande area verde è stata recintata. Quel grande prato, frequentato da runner, famiglie e proprietari di cani per le passeggiate quotidiane, è già stato sventrato. I lavori, come da previsione, sono iniziati a gennaio e, nel giro di poche settimane, quell’angolo di verde si è trasformato in un cantiere.

"Uno scempio ambientale"