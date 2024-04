"Per i cittadini vogliamo un quartiere sicuro e accogliente"

Il Comitato Sacro Cuore-Stazione di Desio si è rivolto all'Amministrazione comunale chiedendo di "garantire un quartiere non solo più sicuro, ma anche più accogliente per tutti i suoi residenti".

La richiesta del Comitato di quartiere Sacro Cuore-Stazione

Riunione tra i soci del Comitato di quartiere Stazione-Sacro Cuore per discutere le questioni più urgenti, con la volontà di presentarle ai residenti della zona. Il presidente del Comitato, Giuseppe Zito, ha espresso diverse preoccupazioni in merito alla sicurezza e alla necessità di migliorare la situazione locale: "Siamo ancora in attesa di nuovi progetti e iniziative per quel che riguarda il regolamento dei Comitati di quartiere - ricorda Zito - Speriamo di avere presto aggiornamenti".

Illuminazione e sicurezza pubblica: problemi da risolvere

Una delle principali preoccupazioni del Comitato di quartiere Sacro Cuore-Stazione riguarda la sicurezza pubblica e l’illuminazione. Zito ha evidenziato che, nonostante le recenti sostituzioni delle luci nel parchetto di via Lampugnani, la visibilità rimane scarsa: "Questo ha creato un ambiente favorevole alla presenza di individui poco raccomandabili, potenzialmente pericolosi per la comunità - ha aggiunto - È fondamentale garantire la sicurezza a tutti i residenti. Abbiamo chiesto all'Amministrazione, in particolare al vicesindaco, Andrea Villa, di adottare misure urgenti per migliorare la sicurezza, in particolare l'installazione di telecamere di sorveglianza, che servono anche in via Molinara dove si continuano a registrare abbandoni di rifiuti".

Zito: "Importante la collaborazione con le istituzioni"

Inoltre, Zito ha dato voce ad alcuni progetti per rendere il quartiere più accogliente e piacevole per tutti: "Sarebbe nostro desiderio pianificare attentamente la piantumazione di alberi nel parchetto - ha specificato - Inoltre, vorremmo procedere a dipingere di nuovo le panchine, per poter contribuire in modo significativo alla creazione di un ambiente più verde e confortevole non solo per i residenti, ma anche per i visitatori che lo frequentano con i loro amici a quattro zampe".

Il presidente del Comitato di quartiere Sacro Cuore-Stazione ha concluso ribadendo "l'importanza della collaborazione tra la comunità locale e le istituzioni", per affrontare le sfide e "costruire un quartiere più sicuro, accogliente e vivibile per tutti - ha sottolineato Zito - È il momento di agire e fare la differenza per il bene di tutti i residenti".