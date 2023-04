Per il suo compleanno una cantante ha adottato... una famiglia di orsi

Per il suo compleanno la cantante swing Vanessa Mini di Triuggio ha adottato un’intera famiglia di orsi lanciando una petizione.

Cantante swing adotta una famiglia di orsi

E' l'iniziativa della cantante swing Vanessa Mini, nata il 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, e «Gaia» è uno dei nomi con i quali viene chiamato il nostro pianeta. Proprio come l’orsa JJ4 che Vanessa ha deciso di sostenere in collaborazione con le varie Associazioni Animaliste.

Sostiene l'orsa che ha ucciso un runner in Trentino

L’orsa, lo ricordiamo, è responsabile della scomparsa del runner Andrea Papi, aggredito mercoledì 5 aprile in Trentino. Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito per decidere le sorti del mammifero, tra chi preferisce sopprimerla e chi invece si schiera, come Vanessa, dalla parte dell’orsa JJ4, ritenendo la prima soluzione un’ingiustizia e una vendetta insensata.

"Gaia non va abbattuta"

«L’orsa non può e non deve essere abbattuta - sottolinea la cantante - Gaia si trovava nel suo ambiente naturale, accompagnata dai suoi cuccioli. Ha visto nel runner una minaccia alla sua prole. Come tutti gli animali segue il proprio istinto, che in quel caso è stato semplicemente quello di proteggere i suoi “bambini”. Quale madre non lo avrebbe fatto? A differenza dell’uomo, quale altro animale uccide per il solo gusto di farlo? Quale altro animale arreca consapevolmente dolore e sofferenza ad un altro essere vivente? La risposta è: a parte l’essere umano, nessun altro».

Una petizione per salvare la famiglia di orsi

«La soluzione del “grilletto facile” è applicabile sempre e solo nei confronti degli esseri animali, come se il loro diritto alla vita fosse un dettaglio trascurabile. L’essere umano, dopo aver limitato il suo territorio, vuole ora togliergli la vita. Mi domando: Con quale diritto? L’essere umano è di gran lunga l’animale più falso e pericoloso al mondo: un animale che usala razionalità sempre e solo per il proprio tornaconto personale. Io confido nel Karma e combatterò sempre contro ogni forma di ingiustizia».

La cantante, in occasione del suo compleanno, ha così deciso di lanciare una petizione a favore dell’orsa JJ4 sulla piattaforma internazionale online change.org, per salvare l’animale dalla morte.