Per la ripartenza del commercio l'Amministrazione mette in campo 750mila euro

Per la ripartenza del commercio duramente colpito dal lockdown per il Covid-19, l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno mette in campo risorse per 750mila euro. A breve il bando per i contributi a fondo perduto ed altri aiuti indiretti.

L’Amministrazione comunale ha individuato risorse per 750mila euro destinate alla ripatenza del commercio e alle famiglie: “Siamo consapevoli delle difficoltà economiche causate dalla pandemia e determinati a mettere in campo interventi concreti” recita una nota diffusa dal Municipio. Una cifra che sfiora i 600 mila euro andrà a sostegno delle attività commerciali, il resto delle risorse verrà destinata alle famiglie, anche con sgravi sulle imposte.

A breve il bando per destinare contributi a fondo perduto che prevedono uno stanziamento di 200mila euro per tutte quelle attività commerciali che hanno subito lo scorso anno ingenti perdite a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli Uffici stanno perfezionando il contenuto per poterlo pubblicare a luglio. Altri 100mila euro nel prossimo semestre saranno destinati a progetti legati al commercio, per un rilancio delle attività “all’insegna dell’innovazione e di una visone strategica che possa consentire una crescita solida e duratura”.

Un ulteriore importo di circa 300mila euro arriverà in sgravi sulla Tari, sempre con riferimento alle attività maggiormente danneggiate. I criteri di suddivisione dell’importo complessivo e la loro destinazione saranno meglio esaminati nel corso della prossima commissione Economia e Lavoro.

Continua quindi il progetto "Ripartiamo insieme" che ha già visto attuati i primi interventi come l’occupazione gratuita di suolo pubblico per bar, ristoranti, gelaterie, attività di somministrazione e ristorazione e la possibilità di ampliarla senza oneri a carico dei gestori. È tuttora in corso il Forum del Commercio organizzato dal Comune, per rafforzare il confronto con le associazioni del settore e con gli imprenditori, favorendo l’incontro con esperti e studiosi da cui possono venire spunti e buone pratiche utili anche per lo sviluppo del commercio cittadino.

