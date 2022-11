Per Rampi liceo Banfi-Parlamento... andata e ritorno

Un ritorno nella scuola in cui ha mosso i primi passi da politico. Un cerchio che si chiude, dal liceo Banfi al Senato della Repubblica, passando per il Comune e la Camera dei deputati, e poi di nuovo al liceo.

Trent'anni fa nel Consiglio di istituto come studente

Torna a sedere nel Consiglio d’Istituto del "suo" liceo, il "Banfi", all’Omnicomprensivo di Vimercate, l’ex vicesindaco della città, ex deputato ed ex senatore del Pd Roberto Rampi; là dove tutto aveva avuto inizio, ormai trent'anni fa, con una prima esperienza "politica" come rappresentante degli studenti. Primo passo per approdare poi ai banchi del Consiglio comunale di Vimercate, a quelli della Giunta, infine al Parlamento.

Questa volta sarà rappresentate dei genitori (il figlio maggiore frequenta da quest’anno lo stessa scuola che fu del padre), risultando tra l’altro il più votato nelle elezioni che si sono tenute domenica e lunedì scorsi.

"Edificio e mezzi pubblici non all'altezza della qualità dei programmi"

"Proverò a dare una mano per migliorare le condizioni di vita delle ragazze e dei ragazzi del Banfi e dell’Onnicomprensivo - ha commentato Rampi snocciolando subito, da politico navigato, il suo “programma” - Se la scuola e i suoi docenti offrono una proposta didattica di assoluta qualità che attira sempre più studenti, l’edificio e i servizi devono essere all’altezza e permettere anche quella socialità che è altrettanto importante. Riaprire l’auditorium, garantire la fruibilità degli spazi anche al pomeriggio, un servizio di ristorazione, migliorare i collegamenti con i mezzi pubblici, riqualificare le strutture, organizzare la gestione degli spazi. Il campus di via Adda deve essere piacevole, accessibile e fruibile e favorir le attività extra scolastiche. E infine c’è l’assurda gestione delle caldaie, che ha costretto i ragazzi a fare la sesta e la settima ora e i rientri".

Tutti gli eletti nel Consiglio di istituto del "Banfi"

Oltre a Rampi per la componente genitori del Consiglio d’istituto sono stati eletti: Barbara Paolozzi, Massimiliano Magni, Stefano Sala. Tra gli studenti sono stati eletti Edoardo Napoletano, Tommaso Scaccabarozzi, Matilde Argento, Giuseppe Mazzone.

I docenti che faranno parte del Consiglio d’istituto sono: Cinzia Vlahov, Ugo Buslacchi, Stefano Rovelli, Luca Tedoldi, Valeria Misani, Emanuele Rainone, Ilaria Sangalli.

Infine tra gli Ata i più votati sono stati: Sapienza Minniti e Antonietta Vigliotti.