Per "Salute donna" un quarto di secolo di prevenzione

Venticinque anni di coraggio, determinazione e passione. Sono queste le caratteristiche che hanno permesso alle volontarie dell’associazione "Salute Donna" di Vimercate di tagliare il traguardo del quarto di secolo di importante attività.

Festa per i 25 anni a Villa Sottocasa

Per l’occasione l’associazione ha organizzato per oggi, sabato 11 maggio, una giornata di festa nel Cortile d’Onore di Villa Sottocasa senza però rinunciare, anche in questa circostanza, alla prevenzione.

In mattinata il camper per le visite alla cute, nel pomeriggio quelle senologiche. Entrambe hanno fatto registrate il tutto esaurito.

Brindisi con sindaco e assessore

Alle 15.30 il momento istituzionale con la visita del sindaco Francesco Cereda e dell'assessore Riccardo Corti, che hanno brindato insieme alle volontarie.

L'associazione: 33mila visite in 25 anni

Operativa a Vimercate dal 1999, "Salute Donna" è un’associazione per la prevenzione e lotta ai tumori, con particolare attenzione per i tumori al seno e alla cute. Ben 33mila le visite erogate in un quarto di secolo. Il cuore pulsante dell’organizzazione è costituito da un gruppo di donne volontarie che con il loro tempo, energia e dedizione contribuiscono a sostenere la comunità locale, svolgendo un servizio sanitario fondamentale per donne di ogni età.