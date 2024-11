Più decoro e spazio al cimitero: previste 61 esumazioni

Partono le esumazioni nel campo 12 del cimitero di Verano. Obiettivo mettere in sicurezza le vecchie sepolture, ridare decoro all'area e recuperare spazio all'interno del cimitero.

Interventi al campo 12

Ormai da giorni sono stati posizionati cartelli informativi all’ingresso del cimitero di Verano per i cittadini con i quali si annunciava l’intenzione di procedere con le operazioni di esumazione delle salme a terra antecedenti l’anno 2011 nel campo 12. Molti sono le tombe che versano in uno stato di completo decadimento con possibile pericolo per l’incolumità pubblica e che danno uno aspetto poco decoroso al luogo di culto. In molti casi si tratta di tombe che hanno vecchie concessioni e in alcuni casi anche ormai decadute, delle quali non si occupa più nessuno.

C'è la necessità di ripristinare sicurezza, decoro e recuperare spazi

La Giunta comunale ha deciso di avviare, attraverso gli uffici preposti, il procedimento di accertamento di decadenza relativo proprio alle tombe in evidente stato di abbandono, una scelta dettata dalla necessità di ripristinare la sicurezza, riportare il decoro dei luoghi ma anche di adottare provvedimenti che assicurino la disponibilità di nuovi posti per affrontare eventuali situazioni di carenza di posti.

Saranno esumate 61 salme

L’avviso del Comune ha portato alla formazione di una lista con tutte le salme da rimuovere, che saranno 61, operazione che verrà effettuata a cimitero chiuso. L’obiettivo oltre a rimettere ordine all’interno del camposanto è quello di riutilizzare questi spazi per nuove sepolture in attesa di un progetto di ampliamento del cimitero che come ha già spiegato il sindaco Samuele Consonni sarà avviato nel 2026. E’ intenzione dell’Amministrazione anche creare un Giardino delle memorie dove verranno sparse le ceneri.