PlasticOff: a Desio negli edifici pubblici nove nuovi erogatori d'acqua self-service

PlasticOff: a Desio in sette edifici pubblici nove nuovi erogatori dell'acqua self-service. Uno strumento per contenere l’utilizzo di plastica monouso e, contemporaneamente, una modalità per promuovere il consumo di acqua pubblica. Con queste due finalità il Comune di Desio, attraverso il Bando “Plastic Challenge” di Fondazione Cariplo, Agenzia InnovA21, Legambiente Lombardia e BrianzAcque hanno accettato la sfida di ridurre i rifiuti in plastica monouso partendo dai luoghi pubblici e dalle associazioni del territorio.

Nuovi erogatori di acqua in biblioteca e in altri edifici pubblici

Il Comune di Desio ha inaugurato oggi, giovedì 25 gennaio, in biblioteca, uno dei nuovi erogatori d’acqua - liscia o gassata, refrigerata e a temperatura ambiente - collocati in diversi punti della città: “Continua l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso una risorsa così strategicamente importante per la nostra quotidianità e per il nostro futuro – dichiara il sindaco di Desio, Simone Gargiulo – Questo è un percorso che coinvolge tutti noi, volto a sensibilizzare le persone sull’importanza dell’utilizzo responsabile dell’acqua, in primis le istituzioni, in prima linea nel favorire comportamenti responsabili all’interno dei luoghi pubblici”.

"Un'occasione per adottare comportamenti sostenibili"

“Anche il Comune di Desio sta effettuando la propria parte, potenziando gli erogatori già presenti sul territorio - spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Andrea Villa - Oggi stanno cambiando le abitudini e questa iniziativa vuole essere un’occasione per incentivare i cittadini ad adottare comportamenti sostenibili, finalizzati a migliorare l’ambiente in cui viviamo. Un impegno che proseguirà anche in futuro, nella speranza di arrivare, laddove possibile, a diminuire sensibilmente l'utilizzo delle bottigliette di plastica. Intendiamo fornire un'alternativa promuovendo l'uso di acqua di rete, con una riduzione significativa dei rifiuti in plastica monouso, attraverso azioni specifiche che mirano all'utilizzo consapevole e responsabile delle risorse ambientali. Le analisi di Brianzacque dicono che l'acqua della nostra falda è buona, io la bevo regolarmente".

Ecco dove sono collocati gli erogatori

Sono 9 i nuovi erogatori self service, messi a disposizione da Brianzacque, per il consumo dell’acqua della rete nei luoghi pubblici che sono stati installati a Desio:

• Due al PalaFitLine, in Largo Atleti Azzurri d'Italia

• al comando della Polizia Locale, in via Partigiani d'Italia 7

• In biblioteca (via Lampugnani)

• Al Centro "Il Girasole" (via San Pietro 14)

• Due alla scuola Pertini (via Santa Caterina, 13) negli spazi della Scuola di musica e della scherma

• Alla Baita del quartiere Spaccone (via Romagna 10)

• Al C.S.E. Centro Diurno Disabili (via Santa Liberata 54)

La collaborazione del Comune con Brianzacque, Legambiente e Innova 21

“Il Comune ha provveduto ad effettuare tutti gli interventi necessari per il collegamento con l’impianto idrico, utilizzando le apparecchiature fornite da BrianzAcque, che ringrazio per la sempre presente e costante collaborazione – continua Villa - Gli erogatori installati sono distributori self service di H2O, consentono di prelevare acqua alla spina, nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o fresca e si trovano tutti in luoghi ad alta fruibilità, ulteriore segno dello stretto rapporto che si crea fra le istituzioni e la popolazione” .

Il Comune distribuirà 1068 borracce agli utenti dei 7 luoghi pubblici, con cui aprire la campagna di sensibilizzazione per l’uso degli erogatori e l’abbandono graduale di tutte le bottigliette usa e getta. I partner di progetto si augurano che l’utilizzo di borracce diventi sempre più un’abitudine assodata per il consumo giornaliero di acqua per tutte le fasce di età.

Il progetto "PlasticOff"

Con il progetto “PlasticOff" i partner di progetto hanno messo in atto diverse iniziative efficaci per la riduzione della plastica monouso: un percorso di formazione sul Green Public Procurement per i tecnici comunali (Appalti Verdi Pubblici) per l’acquisto di beni e servizi senza plastica monouso come appalti per mense scolastiche, erogatori di bevande calde e fredde, detersivi per le pulizie degli edifici pubblici, appalti per iniziative ed eventi; un percorso di sensibilizzazione per le associazioni e i comitati cittadini per l’eliminazione dell’usa e getta dagli eventi pubblici e privati da loro organizzati, per poi sperimentare dei veri e propri eventi plastic free; attività di animazione e sensibilizzazione della cittadinanza durante eventi pubblici sul tema della riduzione della plastica monouso e infine l’installazione di erogatori di acqua self service per diminuire (se non eliminare) l’utilizzo delle bottigliette usa e getta nei luoghi pubblici. Nel 2023 Legambiente Lombardia ha organizzato ben 16 eventi, banchetti informativi e incontri di sensibilizzazione: da riunioni dedicate alle associazioni locali, ad eventi aperti alla cittadinanza mirati o all’interno di iniziative già in programma sul territorio di Desio.

I dati

Il consumo di bottiglie di plastica in Italia (e la relativa produzione di rifiuti in plastica) è notevole: dei 46 miliardi di bottiglie di plastica consumate ogni anno in Europa, circa 8 miliardi sono quelle consumate dagli italiani. A livello mondiale davanti all'Italia per consumo annuo di acqua in bottiglia troviamo solamente Messico e Thailandia. Per diminuire il consumo spropositato di bottiglie in plastica monouso degli italiani è necessario stimolare un cambiamento nelle abitudini quotidiane e sensibilizzare sulla qualità dell’acqua di rete. Da questo ragionamento è nata la collaborazione con BrianzAcque, che da anni porta avanti campagne di sensibilizzazione, si pensi alle casette dell’acqua installate in tutto il territorio di competenza negli ultimi anni, un sistema di punti di distribuzione di acqua a km.0, prossimo a registrare l’entrata in funzione del centesimo chiosco.

Il beneficio per l'ambiente

L’acqua, dispensata dalle casette come quella degli erogatori, è disponibile nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o refrigerata. Oltre a far risparmiare i cittadini evitando l’acquisto di acqua in bottiglia, permette la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera legata alla produzione e trasporto delle bottiglie e la diminuzione dei quantitativi di rifiuti con un significativo beneficio per l’ambiente.

Intervenendo alla conferenza, Enrico Boerci, presidente e AD di BrianzAcque:

"Nel solco del nostro impegno per la sostenibilità, nel 2018 abbiamo dato vita ad una campagna per l’installazione di erogatori nei luoghi pubblici. Grazie alla sensibilità dei nostri Comuni soci, a oggi, né risultano posizionati quasi 200, un esempio virtuoso e concreto legato al bere acqua sicura e di qualità senza ricorrere alle bottiglie di plastica monouso. Apprezziamo dunque il progetto PlasticOff e la scelta green del Comune di Desio. Il nostro obiettivo è promuovere l’uso consapevole della risorsa idrica di rete e una nuova cultura dell’acqua. Non poteva esserci luogo migliore che la Biblioteca, con il suo ruolo nell’ambito delle politiche culturali e sociali del territorio, per avviare a Desio questo percorso sinergico, che tutti ci auguriamo troverà ampio consenso tra la cittadinanza”.

Un progetto che migliora lo stile di vita, le dichiarazioni

Il vicepresidente di BrianzAcque Gilberto Celletti ha spiegato la necessità di un utilizzo sempre più consapevole dell’acqua pubblica: “Non perché in Italia e in Brianza l’acqua costa poco non deve avere valore. E’ un’acqua di qualità, che non ha nulla da invidiare a quelle in bottiglia e noi invitiamo a tutelarla, promuoverla, a non sprecarla”.

Marzio Marzorati, presidente dell’Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile in merito ha voluto evidenziare:

"La riduzione dei consumi di plastica monouso è oggi una priorità di carattere ambientale e sociale. Se da un lato infatti si riducono gli sprechi e la quantità di rifiuti che si producono, dall’altro lato si incentiva l’economica circolare producendo prodotti riutilizzabili e più sostenibili. La plastica rappresenta il paradosso d’essere un prodotto di estremo valore e qualità che viene utilizzato in modo inappropriato, il suo tempo di vita è brevissimo e tutti noi siamo propensi allo scarto e al suo abbandono. Attivare un cambiamento degli stili di vita, proprio partendo dagli Enti locali. E’ proprio il buon esempio che produce un effetto moltiplicativo e significativo degli stili di vita delle persone che son già ampiamente disponibili al cambiamento. Le imprese e gli Enti pubblici posso favorire questa transizione ambientale e il progetto ha offerto una grande opportunità per il nostro territorio".

Sempre per Innova21, Guido Minucci, project manager, ha rimarcato: "Questo progetto dimostra come un'azione integrata può orientare verso scelte più consapevoli".

"Non è sempre facile sensibilizzare la cittadinanza, anche per la diffidenza che spesso viene evidenziata per l'acqua che esce dal rubinetto. Noi, comunque, siamo presenti in tante occasioni sul territorio con banchetti informativi. La cosa importante è riuscire a replicare il più possibile progetti di questo tipo", ha affermato Patrizia Colombo di Legambiente. "Abbiamo iniziato questi interventi di promozione grazie a un bando di Fondazione Cariplo, in un momento in cui tutto sembrava pericoloso. Abbiamo provato anche a dare dei suggerimenti e un decalogo. Spesso siamo chiamati a collaborare con le associazioni", ha ricordato Oriana Oliva, sempre di Legambiente. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha invece fatto sapere: “Il progetto PlasticOff ha avviato un processo di maggiore sostenibilità ambientale negli eventi associativi di Desio, sensibilizzando le associazioni e la cittadinanza ad un minor utilizzo dell'usa e getta”.