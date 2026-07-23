Dal Pnrr tre milioni di euro per i progetti di inclusione sociale

Finanziate cinque iniziative a sostegno di famiglie, persone con disabilità e situazioni di marginalità e povertà, coinvolgendo numerosi locali del Terzo settore per rispondere ai bisogni delle comunità

Dal Pnrr tre milioni di euro per finanziare cinque progetti sociali. L’Ambito di Seregno, con il Comune seregnese capofila, ha raggiunto tutti i target entro il 30 giugno scorso per progetti a sostegno di famiglie, persone con disabilità e situazioni di marginalità e povertà, coinvolgendo numerosi enti locali del Terzo settore. Confermato il ruolo della coprogettazione come strumento efficace per rispondere ai bisogni sociali delle comunità.

Cinque progetti finanziati dal Pnrr

Si è conclusa con esiti positivi l’attuazione dei cinque progetti finanziati dal Pnrr in tema di infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, realizzate dall’Ambito territoriale di Seregno in coprogettazione con gli enti del Terzo settore del territorio. Si tratta degli interventi della cosiddetta Missione 5, componente 2, avviati tra il 2022 e il 2024, con obiettivi di inclusione sociale, sostegno alle famiglie, promozione dell’autonomia delle persone con disabilità, contrasto alla marginalità e alla povertà. Di seguito il dettaglio dei progetti.

Sostegno alle capacità genitoriali

Realizzato tra novembre 2022 e giugno 2026, il progetto ha operato per garantire a ogni bambino un ambiente di crescita stabile e protettivo, prevenendo l’allontanamento dalla famiglia d’origine. Grazie al coinvolgimento del Consorzio CSeL e delle cooperative Atipica, Meta e Spazio Giovani, sono stati coinvolti trenta nuclei familiari attraverso interventi domiciliari, supporto scolastico e gruppi di incontro genitori-bambino. Il finanziamento complessivo è stato di 211.500 euro.

Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari

In linea con il Piano sociale nazionale per i livelli essenziali delle prestazioni sociali, il progetto “Dimissioni Protette” ha attivato servizi di assistenza domiciliare (tramite Asa e Oss) per accompagnare le persone nella fase di dimissione ospedaliera e prevenire nuove ospedalizzazioni. Realizzato con le cooperative Sociosfera e Meta, Consorzio Mestieri Lombardia e associazione Auser Barlassina, ha raggiunto pienamente il target di 125 beneficiari. Risorse stanziate: 330mila euro.

Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Tra ottobre 2022 e giugno 2026 sono stati realizzati dodici progetti personalizzati di vita indipendente, sviluppati in quattro appartamenti nei Comuni di Seregno, Giussano, Seveso e Barlassina. L’intervento ha combinato progetti individualizzati, sostegno all’abitare autonomo – anche con soluzioni domotiche – e percorsi di inclusione lavorativa. Il progetto ha incluso una componente infrastrutturale, con la ristrutturazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata a Seregno e di un appartamento dell’associazione Il Mosaico a Giussano. Enti coinvolti: Consorzio Sir, cooperative ProgettoPersona e Solaris, associazioni Anffas e Il Mosaico. Finanziamento complessivo: 715mila euro.

Housing First

Avviato nell’ottobre 2022 e rivolto a persone in condizioni di grave marginalità sociale, il progetto ha offerto alloggi temporanei e percorsi di autonomia a persone senza dimora o in emergenza abitativa, raggiungendo il target di 25 beneficiari. Sono stati recuperati dieci alloggi, anche attraverso la ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata a Seregno e Seveso, in attesa dei quali sono state attivate soluzioni ponte come dormitori e alberghi. Capofila del progetto il Consorzio Comunità Brianza, con i partner cooperative Meta, Sociosfera Onlus e San Vincenzo. Valore complessivo: 710mila euro.

Stazioni di Posta

Il progetto ha sostenuto lo sviluppo e la sostenibilità della Casa della carità della parrocchia San Giuseppe di Seregno, attivando servizi essenziali per persone in grave povertà quali il Piano freddo, la Mensa solidale e il nuovo Centro diurno. Tra maggio 2024 e giugno 2026 sono stati 85 i beneficiari residenti nei dieci Comuni dell’Ambito. La dotazione finanziaria complessiva è di 1,09 milioni di euro, di cui 910mila euro destinati alla componente infrastrutturale: gli interventi di riqualificazione e ampliamento degli spazi, oltre alla messa in sicurezza delle aree, sono tuttora in attesa di autorizzazione per il completamento, previsto entro il 31 dicembre 2026.