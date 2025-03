Preghiera al monumento per le vittime del Covid

Una Messa "per commemorare chi ci ha lasciato". Martedì, 18 marzo, alle 17.45, per chi ci vorrà essere, è stato organizzato un momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato ai caduti del Covid. Si terrà a Desio nel quartiere di San Giorgio.

A San Giorgio preghiera e Messa per le vittime del Covid

L'iniziativa viene ripetuta ogni anno. L'appuntamento è in programma alle 17.45 ai giardinetti di via Sant'Apollinare. Sarà l'occasione per per ricordare coloro che ci hanno lasciato. Al termine del momento di raccoglimento, alle 18 sarà celebrata la Messa nella vicina chiesa. All'iniziativa, così come è stato comunicato dal Comune, parteciperà il sub commissario, Claudia Antonel.

Preghiera davanti a "L'albero della rinascita"

"L’albero della rinascita", la scultura realizzata dal lissonese Daniele Napoli, era stata inaugurata a luglio del 2021. Un’opera che è stata realizzata grazie al supporto dei cittadini che hanno raccolto l’invito del Comitato di quartiere San Giorgio e della Contrada che si sono particolarmente spesi per l’iniziativa. Dopo l'inaugurazione, ogni anno viene riproposto il momento di preghiera per non dimenticare chi non c'è più.