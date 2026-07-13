Premiati gli storici volontari di Protezione civile

Sabato al Centro polifunzionale l'esposizione dei mezzi e i riconoscimenti a chi ha raggiunto i 10 e i 20 anni di attività.

Premiati gli storici volontari della Protezione civile. Nella giornata di sabato 11 luglio il Gruppo comunale della Protezione civile di Seveso ha organizzato al Centro polifunzionale di viale Redipuglia un’esposizione di mezzi a cui hanno contribuito anche i gruppi della Provincia di Monza Brianza, Parco delle Groane, Comitato di coordinamento volontariato di Monza e Brianza, Agrate Brianza, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Meda, Misinto e Lentate sul Seveso.

Premiati i volontari di Protezione civile con 10 e 20 anni di servizio

E’ stata anche l’occasione per premiare i volontari sevesini che festeggiano i dieci e i venti anni di attività in Protezione civile. A consegnare loro l’attestato c’era il sindaco Alessia Borroni con il comandante della Polizia Locale Roberto Curati. Presenti anche il vicesindaco Weruska Iannotta e l’assessore Michele Amato. In rappresentanza della Provincia di Monza Brianza era presente il consigliere Dante Cattaneo che tra le sue deleghe detiene anche quella della Protezione civile. Per i vent’anni di attività sono stati premiati il coordinatore Giuseppe Caputo, Fabio Figliuolo, Nicola Cuoco e Katia Caputo. Per i dieci anni di attività: Demetrio Sposato, Anselmo D’Agostini, Claudio Tanzi, Rocco Figliuolo, Graziano Mauri, Angela Dicoladonato, Marco Fiorelli, Roberto Banti, Paolo Alfisi, Roberto Guerrini, Serena Caputo, Stefano Vaghi e Samuele Corengia.

Il sindaco: “Grazie alla Protezione civile per la sua costante presenza”

Nel suo discorso il sindaco Borroni ha voluto ringraziare pubblicamente i volontari per l’insostituibile contributo durante la giornata del 10 luglio, ma non solo.