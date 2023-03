Prima qualche parola di troppo, quindi un dolce omaggio per cancellare gli insulti e dimenticare una brutta pagina di sport.

Prima gli insulti, poi i cioccolatini

Protagonisti del bel gesto gli Esordienti 2011 dell’Aso Ornago calcio, che nel fine settimana scorso hanno omaggiato con una scatola di cioccolatini un’avversaria del Gessate (nella categoria in questione maschi e femmine giocano ancora insieme, ndr).

Un dono arrivato dopo quanto accaduto in campo due settimane fa durante la partita tra le due formazioni e raccontato dal Gessate sulla propria pagina Facebook:

«Due settimane fa, durante la partita a seguito di uno scontro si gioco, sono state dette alcune frasi discriminatorie nei confronti della nostra giocatrice - si legge nel post - La partita è stata sospesa, dando motivazione ai ragazzi e le due società hanno deciso di ritrovarci domenica a disputare la partita».

Una scelta di buonsenso, che i giocatori dell’Aso Ornago hanno voluto impreziosire ulteriormente, portando in omaggio alla giocatrice avversaria una scatola di cioccolatini in occasione della replica della partita interrotta precedentemente.

"Il rispetto è fondamentale"

«Questo vuol dire che il lavoro che le nostre due società, di insegnare il rispetto e i valori e stato recepito da tutti - continua il Gessate calcio - Non basta fare proclami e mettere le righe rosa sul volto (come succede in alcune occasioni durante la stagione calcistica in segno di vicinanza alle donne vittime di violenza, ndr), bisogna agire far capire alle generazioni future il rispetto e fondamentale. Un plauso alla società dell’Aso Ornago per il loro comportamento ed insegnamento dato ai ragazzi».