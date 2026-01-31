Progetto Bicipolitana da Giussano a Desio, viabilità sostenibile e in sicurezza

A Seregno arriva la Bicipolitana. Prende forma il progetto dell’Amministrazione per sistemare e collegare le piste ciclabili esistenti con le quali attraversare la città: veri e propri corridoi ciclabili che consentano di muoversi in bicicletta dal centro cittadino alle periferie in modo sempre più facile, veloce e sicuro per gli impegni quotidiani, il tempo libero e il cicloturismo, promuovendo una mobilità sostenibile.

Il progetto

L’intervento si basa sul precedente lavoro di studio sulla rete di ciclabilità cittadina e sulle Linee guida per la mobilità sostenibile di Seregno e prevede, in prima istanza, piccoli interventi sull’infrastruttura viaria: nuove piste ciclabili saranno rimandate ad altre progettualità mirate. A regime sono previste tre linee, con uno schema colorato e una segnaletica specifica proprio come una metropolitana per spostarsi con semplicità: i cartelli indicheranno le direzioni dei percorsi, quartieri, strutture di interesse pubblico, parchi e percorsi ciclabili extracomunali, nonché le deviazioni per i poli intermodali, la velostazione e gli altri servizi a disposizione dei ciclisti.

Le tre linee in programma: i collegamenti

La prima linea, che dovrebbe essere ultimata entro il 2026, prevede il collegamento nord-sud da Giussano al confine con Desio e rientra in uno dei tre percorsi definiti dalla Provincia nel Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica, da Giussano a Nova. La linea 1 toccherà i punti di maggiore interesse del territorio, con accesso al centro cittadino oltre a stazione, scuole, mercato, impianti sportivi. Il costo previsto dal Comune è di 90mila euro.

Nella seconda linea della Bicipolitana, attraverso fondi comunali da individuare nei prossimi anni, sarà realizzata una biforcazione in direzione Carate, mentre la terza è ancora in fase di studio.

Investiti 500mila euro per la riqualifica, “l’obiettivo è l’aumento delle piste ciclabili”

“L’obiettivo del progetto è l’aumento delle piste ciclabili a beneficio della mobilità dolce, attraverso raccordi fra i tratti già esistenti per collegamenti più lunghi nelle varie zone della città”, spiega il sindaco di Seregno Alberto Rossi.

La Giunta ha appena ultimato un investimento di 500mila euro, tramite fondi Pnrr, con cui ha riqualificato alcune piste ciclabili, mentre nell’autunno scorso è stata inaugurata la nuova velostazione in piazza XXV Aprile, con oltre cento stalli a disposizione dei ciclisti-pendolari.

In corso il progetto per collegare Cesano Maderno e Seregno

Nei mesi scorsi il Comune di Cesano Maderno, in partenariato con Seregno, ha ottenuto un finanziamento di quasi 80mila euro per il progetto “In bici per la Brianza”, finanziato dal bando nazionale “Bici in Comune” – promosso da Ministero per lo Sport , Anci e Giovani insieme a Sport e Salute – per meglio collegare le due città. Tra gli interventi più significativi il potenziamento della pista ciclabile da Molinello a Sant’Ambrogio, fino al Ceredo, inaugurata il 10 maggio 2025 in occasione del Giro d’Italia, un tratto che rientra nel percorso della seconda linea indicata dalla Provincia, da Busnago a Cogliate (la terza linea provinciale da Misinto a Veduggio).