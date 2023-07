Pulizia e messa in sicurezza: squadre straordinarie in azione subito dopo il maltempo

Pulizia e messa in sicurezza a Desio: squadre straordinarie in azione subito dopo il maltempo.

Maltempo: pulizia e messa in sicurezza a Desio

A seguito dei violenti temporali che hanno colpito il territorio brianzolo, Gelsia Ambiente (società controllata di Aeb) ha messo in campo squadre straordinarie di pulizia manuale e meccanizzata per la rimozione di foglie e rami spezzati da strade e marciapiedi, oltre

che di detriti da tombini e caditoie.

Operatori al lavoro con il massimo impegno

Da Gelsia Ambiente fanno sapere che "la messa in sicurezza delle zone colpite maggiormente dal maltempo resta la priorità per la società e gli operatori, che stanno lavorando da ore con il massimo impegno. L’intervento durerà diversi giorni e grazie alla collaborazione con Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Brianza Acque e Reti Più, la situazione tornerà in breve tempo alla normalità".

Il grazie ai cittadini

La società ringrazia i cittadini che, nonostante la complessa e straordinaria circostanza, stanno dando supporto e mostrando molta solidarietà.