Quando i maestri si incontrano

L’incontro dei maestri Angelo Cecchetti di Triuggio, con Alberto Casiraghy (obbligatoriamente on la y) delle Edizioni Pulcino Elefante di Osnago è stato voluto dal destino.

L'incontro dei maestri

"Ebbene descrivere chi è Alberto basta andare sul web e si trovano tutte le descrizioni del caso - spiega Angelo Cecchetti - Brevemente: Alberto inizia nel 1982 a stampare libri di poche righe con aforismi e, in alcuni casi, tali libri vengono accompagnati da disegni/incisioni o altre opere d’arte. Nel suo percorso ha conosciuto personaggi celebri, scrittori e artisti in genere". Torniamo all’incontro dei due personaggi che ha avuto il primo contatto nel febbraio 2024 grazie all’amico comune Paolo Pirola. Da subito si è creata un’intesa grazie a un altro comune amico che i due hanno la fortuna di conoscere da molto tempo. Grazie a ciò, Angelo e Alberto, si sono trovati o ritrovati… e non si sa il perché, come mai entrambi quando si incontrano nel salutarsi a vicenda, si chiamano Maestro.

La pubblicazione

"Ci sono attimi di condivisione che difficilmente si possono descrivere a volte di una importanza tale che si rispecchiano nel sogno che il sogno stesso vuole obbligatoriamente il dormire per continuare a sognare", così la pensa Angelo. Fu così … che anche Angelo su invito di Alberto, recentemente, ha scritto un libro dal titolo inequivocabile Brianza, dove nel suo aforisma parte dalla Brianza fino all’interpretazione data all’origine del nome stesso. Alberto ha stampato in 16 copie, di cui 2 andranno anch’esse nel Comune di Milano che ha acquistato tutta la produzione delle edizioni create da Casiraghy, si parla di più di 11.400 libri. L'archivio delle edizioni Pulcino Elefante è consultabile scrivendo a c.casaboschi@comune.milano.it.