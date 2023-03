Il Comune di Meda insieme al Comune di Seveso ha aderito al bando regionale "Occhio alla truffa" e propone quattro incontri con relatori esperti dedicati alla cittadinanza e dedicati alla prevenzione di un fenomeno purtroppo presente anche sul territorio brianzolo, le truffe.

Quattro incontri per difendersi dalle truffe

Truffe che, molto spesso, vedono come vittime proprio i soggetti più fragili, gli anziani. Ecco perché questo ciclo di incontri è principalmente rivolto a questa fascia di popolazione: l’obiettivo è prevenire e sensibilizzare sulla tematica illustrando tutti i possibili momenti che possono dar corso a una truffa e le modalità per arginarne lo sviluppo.

Si parte venerdì 31 marzo 2023 alle 17.30, presso il Centro Diurno Anziani, via Naviglio 10, a Meda. Nel corso di questo primo incontro verranno fornite indicazioni utili su come tutelarsi da eventuali tentativi di truffa e informazioni concrete circa le modalità con cui vengono perpetrati. Il tutto con l’obiettivo di dare dei consigli pratici e mettere in atto dei piccoli accorgimenti che possono fare la differenza in situazioni in cui tutto sembra normale e l’attenzione cala.

Una normalità intaccata sotto più aspetti e indebolita anche dall’utilizzo del web, che rende difficile l’individuazione di situazioni potenzialmente pericolose per la persona. Dunque, un tema, quello delle truffe, oltre che reale. Basti pensare ai numerosi tentativi di phishing che si verificano quotidianamente.

"Invito tutti a partecipare"

L’Assessore Fabio Mariani supporta i cittadini sensibilizzandoli verso questa tematica, molto presente nella

quotidianità.

“Invito Meda e, in particolare, i cittadini più anziani a partecipare a questi momenti di informazione e formazione, motivandoli ad una maggior attenzione nei confronti di ciò che si ritiene normale e che si pensa possa destare poca preoccupazione. I tentativi di truffa si nascondono dietro l’angolo e sono diventati veramente originali, qualcosa che non ci aspetteremmo nemmeno. Sapere come comportarsi davanti alla chiamata di un numero sconosciuto o a qualcuno che suona al campanello senza identificarsi o che non rientra tra le nostre conoscenze è fondamentale per proteggere la nostra incolumità, in particolare quella dei soggetti più deboli, quali gli anziani”.

Il Comandante della Polizia locale "Queste iniziative sono importanti"

Segue così il Comandante di Polizia Locale di Meda, Claudio Delpero:

“Si tratta di un’occasione per sensibilizzare le persone anziane, una tra le categorie deboli, informandole sulle modalità di prevenzione dei reati di truffa. L’intento è stimolarle nel valutare le situazioni anomale che si presentano loro e che possono tramutarsi in truffe. L’obiettivo è far sì che si accenda un campanello d’allarme, in grado di portare ad una valutazione più attenta delle situazioni. Queste iniziative sono importanti per far conoscere le strategie delinquenziali messe in atto e rivolte ai soggetti deboli. Il nostro intento è tramandare un senso di diffidenza verso tutti quei comportamenti anomali a cui possono seguire episodi spiacevoli.”

Per ogni necessità o informazione è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 0362 342074 o scrivere al seguente indirizzo mail polizia.locale@comune.meda.mb.it.