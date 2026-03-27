Quattrocento metri tra storia e natura: inaugurato il Sentiero della Vigna e del Vecchio Mulino

Un percorso protetto di 400 metri che consente di immergersi nella natura, nella storia e nella memoria. E’ stato inaugurato stamattina, venerdì 27 marzo 2026, il «Sentiero della Vigna e del Vecchio Mulino» di Meda, un collegamento naturalistico tra la scuola secondaria di primo grado Anna Frank in via Giovanni XXIII e l’area del vecchio mulino in via Degli Angeli custodi.

Inaugurato il Sentiero della Vigna e del Vecchio Mulino

Un progetto fortemente voluto dal Wwf Insubria, in collaborazione con il Circolo XX Settembre, il Comitato Parco Regionale Groane – Brughiera, la cooperativa sociale La Brughiera Onlus, il Comune di Meda e le scuole dell’Istituto comprensivo Diaz. Accompagnati dalle insegnanti, erano infatti presenti il Consiglio comunale dei ragazzi della secondaria di primo grado Anna Frank, quattro classi prime e tre seconde della primaria Diaz a camminare insieme ai volontari e agli assessori Mara Pellegatta e Roberto Mariani andando alla scoperta di un’area un po’ nascosta di Meda, ma ricca di scorci suggestivi, di aneddoti e di ricordi del passato.

Del Pero: “Oggi inauguriamo un percorso che collega due aree molto importanti per Meda”

«Oggi inauguriamo il sentiero della Vigna e del Vecchio Mulino, 400 metri che ci consentono di raggiungere due zone importanti della città – ha esordito Gianni Del Pero del Wwf Insubria – Una è quella che i vostri nonni chiamavano la Vigna, perché qui, fino al 1950, prima che venissero costruite case e scuole, c’erano filari di viti e si produceva il vino. Proseguendo leggermente in discesa si arriva al vecchio mulino, che ora è un rudere, ma un tempo era in funzione grazie all’acqua del Sevesetto, un torrente ora interrato che scorreva tra Lentate e Meda, fino a Desio». GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Un percorso protetto per arrivare a scuola

L’intenzione del Wwf è di «completare la sistemazione di questo percorso pubblico, in modo che possiate venire a scuola in sicurezza, magari posizionando anche delle panchine. E vorremmo valorizzare anche il vecchio mulino, intorno al quale, nell’ambito del progetto di riforestazione urbana, abbiamo già realizzato un sentiero alberato con carpini».

Pellegatta: “Godiamoci il verde e teniamolo pulito”

Giunti al vecchio mulino, i bambini sono rimasti affascinati da questo angolo di verde che non conoscevano, dotato anche di casette in legno per gli uccelli. Entusiasti della bella esperienza di educazione ambientale, hanno ringraziato a gran voce volontari e amministratori comunali.