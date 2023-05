Raccolta di aiuti per le popolazioni alluvionate

Raccolta di aiuti per gli alluvionati dell’Emilia grazie all'iniziativa promossa dai volontari di Triuggio, Macherio e Sovico.

Al via la raccolta aiuti

Il triuggese Alessandro Riva e il macheriese Matteo Verga hanno organizzato una raccolta di aiuti da portare alle popolazioni colpite dall’alluvione. Il totale delle vittime per il maltempo in Emilia-Romagna è salito a 14, mentre il numero delle persone sfollate ha raggiunto quota 36mila. Bologna, Forlì e Cesena sono le città che hanno subito il maggior numero di danni. "A 11 anni di distanza dal sisma, l’Emilia è ancora in ginocchio: non possiamo distogliere lo sguardo" il messaggio di Alessandro e Matteo, che si sono subito attivati per iniziare una raccolta di materiale da destinare agli alluvionati.

Cosa serve

"In questo momento servono scope, spazzoloni, pale, carriole, materiali per pulizia, manichette, tira-acqua, pompe per aspirare acqua, guanti di gomma, rotoloni di carta, sacchi per l'immondizia, secchi, stracci, disinfettanti e alimenti non deperibili per cani e gatti. Questa è la lista che ci ha inviato il sindaco di San Prospero, poi eventualmente integriamo se ci arrivano altre segnalazioni" spiegano i volontari.

I punti di raccolta

I punti di raccolta si trovano a Tregasio, in via Dei Tigli 16/A (Alessandro Riva 348.7652589) e a Macherio in via Don Corti 7 (Matteo Verga 334.8252948). Come sempre tutto il materiale verrà poi portato a destinazione direttamente dai volontari che partiranno domenica 28 maggio. Altri punti di raccolta sono a Sovico, tutte le mattine nella sede dell’Associazione Volontari Sovico in piazza Frette (dalle 9.30 alle 11.30) e domani, mercoledì 24 maggio, nella sede della Pro Loco, sempre in piazza Frette, dalle 16 alle 18 e dalle 20.30 alle 22 (379.1607029).

