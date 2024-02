Raccolta differenziata: distributori di sacchi anche al centro sportivo

Da domani, giovedì 15 febbraio, in via Po a Cesano Maderno, all’interno del centro sportivo, saranno attivi due nuovi distributori di sacchi per la raccolta differenziata.

L’installazione dei distributori è uno dei nuovi servizi aggiuntivi voluti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gelsia Ambiente. I distributori di sacchi saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 18, con Tessera sanitaria e Carta d’identità elettronica dell’intestatario della Tari o con la G-Card per le aziende. I sacchi disponibili in questa nuova area saranno: i sacchi bluRFID per la raccolta indifferenziata, i sacchi arancio per la raccolta dei pannolini, pannoloni e tessili sanitari e i sacchi gialli per la frazione multimateriale leggera (imballaggi in plastica, alluminio e acciaio).

"Aumenta così la copertura del servizio sul territorio, che si va ad estendere ulteriormente su tutte le aree della città (via Po, via Cozzi, via Sardegna e via Santa Lucia), garantendo contemporaneamente un risparmio di tempo, un efficientamento del servizio stesso e un aiuto in più per i cittadini, contribuendo al contempo al miglioramento della raccolta differenziata" spiegano Gelsia Ambiente e Amministrazione comunale in una nota ufficiale.

“Un impegno mantenuto ed un servizio aggiuntivo per la cittadinanza - ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca - L’installazione dei nuovi distributori è una delle implementazioni previste dal contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana, volute dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gelsia Ambiente, per migliorare i servizi sul territorio e agevolare l’utenza più fragile che, grazie ai nuovi punti, potrà ritirare i sacchi vicino alla propria residenza. Salgono così a cinque i distributori dislocati su tutto il territorio comunale che ci consentono di assicurare adeguata copertura in tutte le zone di Cesano Maderno. Ciò non esclude che, qualora si presentasse l’opportunità di ampliare questo tipo di offerta, l’Amministrazione possa attivarsi per posizionarne altri”.

“Il nuovo distributore per il ritiro dei sacchi della differenziata va incontro alle richieste dei cittadini che ne chiedevano l’installazione in quella zona e ci consente di implementare le aree coperte dal servizio. I nuovi distributori saranno collocati – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso - in un contesto contraddistinto dall’elevata affluenza di utenti che fruisce del centro sportivo. Sono diversi i fronti sul quale stiamo lavorando nell'ambito del miglioramento della raccolta differenziata e della pulizia della città. Un ulteriore servizio recentemente attivato è stato l’Ecovan per il conferimento gratuito di piccoli rifiuti domestici non destinati alla raccolta porta a porta, il primo venerdì del mese al mercato comunale. Invito inoltre i cittadini a scarica l’App di Gelsia con la quale è possibile consultare i punti di distribuzione sacchi e l'effettiva disponibilità, ricevere consigli sulla corretta raccolta ed esposizione dei rifiuti, l’indicazione delle giornate di raccolta porta a porta ed una sezione per le segnalazioni di abbandoni o mancati ritiri”.