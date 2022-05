Rampi replica a Monti: "Per Pedemontana pronti a fare un referendum"

"Siamo pronti a fare un referendum per verificare se è vero, come sostiene Monti, che i cittadini del Vimercatese sono favorevoli alla tratta D breve di Pedemontana". Questa la proposta messa sul tavolo dal senatore vimercatese del Pd, Roberto Rampi.

Scontro politico

Continua il botta e risposta tra le forze politiche in merito all'assegnazione dell'incarico per la progettazione definiva della tratta "D breve", da Vimercate ad Agrate, passando per Burago, di Pedemontana.

Le parole di Monti

Dopo la biciclettata di protesta contro il progetto tenutasi venerdì 27 maggio, a cui hanno preso parte una decina di sindaci del Vimercatese, il consigliere regionale della Lega, Andrea Monti, ha bollato l'iniziativa come "una sceneggiata di quattro gatti che rappresentano una minoranza", sostenendo che i cittadini siano in realtà a favore del progetto della nuova autostrada.

"Pronti a fare un referendum"

Immediata la replica del senatore vimercatese del Partito democrat

"Monti provi ogni tanto a varcare il confine est di Monza e venga a vedere il nostro territorio. Nel frattempo si tenga il verde delle camicie della Lega e il grigio del cemento dei territori in cui ha amministrato - ha replicato duramente il senatore - Noi, invece, vogliamo tenerci il verde dei nostri campi. Siamo pronti anche a fare un referendum per scoprire se è vero che i cittadini del Vimercatese sono favorevoli a Pedemontana, come sostiene lui".

