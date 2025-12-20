Riaperta alla circolazione la rotatoria di via Wagner-Einaudi

Come era stato annunciato, è stata riaperta alla circolazione prima di Natale la rotatoria di via Wagner/Einaudi, tra Seregno e Meda.
Riaperta la rotatoria di via Wagner/Einaudi
Nella mattinata di oggi, sabato 20 dicembre, il sindaco di Meda Luca Santambrogio e quello di Seregno Alberto Rossi hanno effettuato un sopralluogo per verificare il funzionamento della rotonda, dopo l’apertura avvenuta ieri, venerdì 19.
Pronta la rotonda attesa da 15 anni
“Finalmente, dopo 15 anni, una delle intersezioni più trafficate e strategiche dei nostri Comuni ha un aspetto definitivo (le finiture saranno completate nel mese di marzo) e il risultato visivo e funzionale è evidente – ha dichiarato il sindaco di Meda – Un grazie ai tecnici dei due Comuni e all’azienda che ha portato a termine, in tempi ben al di sotto di quanto previsto, la prima fase dei lavori. Durante questi giorni di chiusura abbiamo compreso quanto sia strategica questa intersezione e l’enorme flusso di traffico che la attraversa”.
La rotatoria doveva essere realizzata da Pedemontana
Il primo cittadino medese ricorda che 16 anni fa, quando era assessore ai Lavori pubblici, decise insieme a Seregno di sostituire l’impianto semaforico (in una intersezione ad alta incidentalità) con una rotonda provvisoria.
“Poi ci furono la Pedemontana e un’opera che non partiva, affidata a questa società… Da lì emerse la decisione dei Comuni di Meda e Seregno di anticipare progettazione, fondi e realizzazione di quest’opera strategica. Buona percorrenza a tutti i nostri cittadini e ai molti “forestieri” che transitano e transiteranno da qui”.
“Un bel regalo di Natale per i cittadini di Seregno e Meda
“A inizio mese raccontavamo della chiusura entro Natale del cantiere Wagner-Einaudi e ci siamo: abbiamo aperto la rotonda Wagner – Einaudi nel doppio senso di marcia, in netto anticipo rispetto alle previsioni (entro le sei settimane prevedevamo una riapertura solo parziale) – il commento del sindaco di Seregno, Alberto Rossi – Mancano un po’ di dettagli, ovviamente il verde, l’abbellimento dello spazio centrale e il tappetino definitivo di asfalto che arriverà con temperature un po’ più miti… ma finalmente Seregno e Meda hanno un “biglietto da visita” adeguato in quel punto di confine tra le due città, rispetto al non luogo che era prima. Ieri alle 17 sono state rimosse le transenne e le auto hanno iniziato a transitare. Un’opera diventata realtà grazie all’ottimo lavoro dell’impresa e alla bella collaborazione con il sindaco Luca Santambrogio e tre le due Amministrazioni per realizzare quest’opera attesa da più di quindici anni. Un bel regalo di Natale per i cittadini di Seregno e Meda (e non solo), che ringrazio per la pazienza rispetto a queste settimane di cantiere”.