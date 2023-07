Ricorso rigettato, la soddisfazione di Pedemontana dopo la sentenza del Tar

C'è soddisfazione da parte di Pedemontana dopo che il Tar ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Lesmo. La sentenza è arrivata nella giornata di ieri, mercoledì 26 luglio 2023.

Il ricorso, ricordiamo, era stato presentato contro la proroga alla pubblica utilità dell'opera relativa agli espropri dei terreni su cui è previsto il passaggio della tratta C di Pedemontana. Nel comunicato redatto da Autostrada Pedemontana Lombarda si legge che:

A prendere parola è il presidente della società, Luigi Roth:

“Siamo molto soddisfatti di questa sentenza, che risponde sia nel metodo sia nel merito della controversia. Questo è un progetto di grande qualità, sia dal punto di vista tecnico e realizzativo, sia ambientale, e siamo sicuri che le nuove tratte che stiamo per realizzare potranno rappresentare una grande opportunità di sviluppo sotto molti fronti. È un’autostrada che per la quasi totalità del tracciato si sviluppa in trincea e in galleria, è rispettosa dell’ambiente e sicura, e che toglierà traffico da una delle aree più dense di popolazione e di imprese d’Italia, e anche una delle più belle della nostra Regione. La società è impegnata con tutte le energie per realizzare l’opera: preferiamo infatti concentrarci su aspetti “costruttivi” e non sui contenziosi, che drenano risorse a noi e alla collettività intera”