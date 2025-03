A Cesano Maderno sono finiti i lavori di riqualificazione delle aree gioco nel Parco delle Noci a Cascina Gaeta e al centralissimo Parco Arese.

Rimesse a nuovo le aree gioco in quattro parchi pubblici

Sono stati installati nuovi giochi, inclusivi e meglio accessibili e fruibili; è stato utilizzato materiale riciclato ed ecologico, per una minor emissione di anidride carbonica, secondo principi ispirati alla sostenibilità e alla filosofia di green city. I lavori rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione delle aree gioco nei parchi cittadini che nei mesi scorsi aveva interessato il Parco dei Tigli e il Parco Romagnosi.

"Sono tutti interventi importanti perché favoriscono e migliorano le aree destinate allo svago, alla socializzazione e al divertimento dei bambini della nostra città, offrendo alle famiglie dei punti ludici di qualità dove poter accompagnare i più piccoli a giocare e divertirsi all’area aperta", commenta il sindaco Gianpiero Bocca.

"Nuovi spazi ludici in tutta la città"

Non solo riqualificazione e miglioramento. Il sindaco annuncia di volere investire "risorse e progettualità per creare nuovi spazi ludici in tutta la città".